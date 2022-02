Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O African Safari Classic Rally, que se vai disputar no Quénia entre 10 e 18 de Fevereiro, vai contar este ano com a presença de duas equipas portuguesas. Os dois pilotos e respectivos navegadores contam com a robustez de duas simpáticas Renault 4L, que têm pela frente 5000 km entre os mais exigentes das picadas africanas, divididos em oito etapas. O curioso projecto foi lançado no local certo, em pleno Jardim Zoológico de Lisboa, algures entre o espaço reservado aos leões e aos elefantes.

Aos comandos da primeira das Renault 4L está a dupla formada por António Pinto dos Santos e Nuno Rodrigues da Silva. Nuno, um dos mais experientes navegadores nacionais, com prática no Mundial de Ralis, acompanha Pinto dos Santos, engenheiro na Câmara de Arganil, a meca dos ralis nacionais, com uma grande paixão por provas de estrada. Daí que tenha disputado a totalidade dos ralis do campeonato do mundo, sempre ao volante do 4L.

O segundo Renault da equipa tem ao volante Pedro Matos Chaves, um dos melhores e mais versáteis pilotos nacionais e, de longe, aquele que possui o sentido de humor mais apurado. O popular Petó possui um palmarés invejável, com títulos de campeão na Fórmula Ford, em Portugal e Inglaterra, tendo passado pela F1 em 1991 antes de rumar aos EUA, onde correu nas Indy Lights Series. Das provas em pista, Matos Chaves passou para as provas de estrada, tendo ganho dois campeonatos nacionais com o Toyota Corolla WRC, antes de ingressar na a equipa de ralis da Renault, para quem conduziu o Clio S1600. Ao lado do piloto do Porto vai estar Marco Barbosa, um comunicador de profissão a quem vai caber reportar tudo o que acontece aos dois 4L em cada uma das etapas, além de liderar, em companhia de Rodrigues da Silva, as eventuais mudanças de pneus em caso de furo, sem serem comidos pelos leões, como ameaçavam, na brincadeira, os pilotos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Rali Safari para veículos clássicos disputa este ano a 10ª edição, reunindo uma invejável lista com 48 participantes. Entre eles figuram alguns dos carros de ralis mais emblemáticos de outros tempos, do Ford Escort RS1800 ao Datsun 240Z, passando pelos Triumph TR7, Peugeot 504 Coupé e Porsche 911. A este restrito grupo de modelos históricos de competição juntam-se, este ano, os dois Renault 4L lusitanos. Eles e os seus garbosos 34 cv, que são capazes de empurrar a bomba (4L GTL) que a Renault introduziu no mercado em 1978 até 120 km/h.

Pinto dos Santos, que corre de 4L há dezenas de anos, garante que as duas carrinhas estão prontas a enfrentar a dureza da prova. Foi difícil encontrar pneus de terra robustos para as jantes 14”, o que os obrigou a recorrer a pneus recauchutados. Os amortecedores são de competição, a óleo e gás, mas as barras são as de origem, tal como as jantes, o motor de 1108 cc e a caixa de velocidades. A carroçaria também está de origem, à excepção de alguns reforços, alguns para esconder os maus-tratos infligidos pelos ralis anteriores, com o roll-bar a proteger em caso de capotamento e a ajudar a manter estabilidade torcional do conjunto.

Na frente, a proteger faróis e radiador, está um “mata-vacas”, para que o 4L tenha alguma hipótese de sair “com vida” de um embate contra um dos muitos búfalos, gnus ou zebras que teimam em atravessar as pistas africanas à frente dos carros. Além do desafio que será chegar ao fim do safari, esta participação serve ainda para comemorar o 60º aniversário do Renault 4L. A efeméride acontece num momento em que a marca francesa se prepara para apresentar o sucessor do simpático veículo, um misto de carrinha e crossover previsto para 2024, que será 100% eléctrico e provavelmente denominado Renault 4Ever.