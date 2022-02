O português Ricardo Santos estreou-se este ano no DP World Tour com uma volta no Par do Al Hamra GC, nos Emirados Árabes Unidos, enquanto Ricardo Melo Gouveia fez esta quinta-feira 74 pancadas na abertura do Ras al-Khaimah Championship.

Depois de falhar os dois primeiros torneios do ano, por não ter acesso aos eventos das Rolex Series, o algarvio regressou ao DP World Tour, que havia arrancado em novembro de 2021 com o Joburg Open, com uma volta de 72 pancadas no traçado do Al Hamra.

Ricardo Santos assinou na estreia dois birdies (uma abaixo) no buraco 1 e 11 e outros tantos bogeys (uma acima) no 10 e 15, colocando-se assim no grupo de jogadores que partilham o 71.º lugar no leaderboard, todos no Par e à distância mínima do cut provisório.

Já Ricardo Melo Gouveia, que disputou os quatro torneios do circuito, mas está a recuperar de uma lesão nas costas, não foi muito feliz na ronda inaugural, ao registar apenas um birdie no buraco 2 contra três bogeys no 5, 6 e 15, e acabou por entregar um cartão com 74 shots, duas acima do Par do campo.

O Ras Al Khaimah Championship é liderado, ao final dos primeiros 18 buracos, pelo alemão Sebastian Heisele e o escocês Scott Jamieson, ambos com 65 shots, sete abaixo e uma de vantagem sobre o trio de segundos classificados.