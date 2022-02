O atual secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, vai ser o próximo governador do banco central da Noruega, informou esta sexta-feira o Ministério das Finanças norueguês, apontando dezembro para a sua tomada de posse.

Stoltenberg, de 62 anos, economista de formação, tinha indicado anteriormente que só poderia assumir o cargo se viesse a ser designado depois de 1 de outubro, após o fim do seu mandato à frente da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

A sua nomeação para governador do Banco da Noruega (Norges Bank) surge no meio de uma crise entre o Ocidente, incluindo a NATO, e a Rússia sobre a questão ucraniana.

O governo norueguês anunciou a sua nomeação em comunicado e disse que espera que Stoltenberg possa assumir o cargo perto de 1 de dezembro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O atual governador, Øystein Olsen, de 70 anos, vai reformar-se este ano depois de ocupar o cargo desde 1 de janeiro de 2011, durante dois mandatos.

O processo de nomeação do governador do banco central norueguês tem sido rodeado de alguma controvérsia, com comentadores e alguns políticos a questionar as ligações entre o futuro líder do banco central e a coligação no poder dominada pelo Partido Trabalhista.

Antigo primeiro-ministro e ministro das Finanças da Noruega, Stoltenberg foi preferido frente a Ida Wolden Bache, considerada a sua principal rival e atualmente vice-presidente do banco central.

Jens Stoltenberg é secretário-geral da NATO desde 2014, quando assumiu um primeiro mandato bem-sucedido que conduziu à sua escolha para um segundo mandato, que termina este ano.