O Tribunal Judicial de Leiria decretou a prisão preventiva a suspeito de furto qualificado na forma tentada, que já tinha sido condenado, informa a página da Procuradoria da República da Comarca de Leiria.

O arguido já tinha sido condenado pela prática de vários crimes, incluindo o crime de furto qualificado, tendo cumprido pena de prisão, refere a mesma nota.

O juiz de Instrução Criminal, em consonância com o promovido pelo Ministério Público (MP), determinou que o arguido aguardasse o desenrolar do processo sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

O homem de 44 anos está “fortemente indiciado” de ter tentado assaltar um estabelecimento na Marinha Grande, durante a madrugada de 2 de fevereiro, estando munido de duas chaves de fendas e de um pé de cabra, segundo o Miniestério Público. Utilizando uma das chaves de fendas, o arguido “forçou e abriu a porta de entrada, introduziu-se no estabelecimento e dirigiu-se à máquina de tabaco que aí se encontrava, no valor de 2.800 euros e que continha 268,60 euros em dinheiro e 1.744 euros em tabaco, refere a nota do MP.

Pretendendo abrir a máquina de tabaco e apoderar-se dos bens que continha no seu interior, introduziu o pé de cabra na parte lateral da mesma e “logrou nela provocar uma abertura”. No entanto, antes de conseguir retirar os maços de tabaco e o dinheiro da máquina, foi surpreendido pela presença de agentes da PSP. Escondeu-se na casa de banho, onde veio a ser encontrado e detido.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público da Unidade Local da Marinha Grande do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Leiria, com a coadjuvação da PSP da Marinha Grande.