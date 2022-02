As vendas do comércio de retalho aumentaram 5% na zona euro e 5,5% na União Europeia (UE) no acumulado de 2021, face ao ano anterior, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

Em dezembro, face ao mês homólogo, o volume das vendas a retalho aumentou 2% na zona euro e 2,6% na UE.

De acordo com o serviço estatístico europeu, na variação em cadeia as vendas a retalho diminuíram 3% na zona euro e 2,8% na UE.

Os maiores aumentos homólogos no volume total do comércio a retalho foram registados na Eslovénia (44,1%), Lituânia (16,2%) e Estónia (12,6%) e os recuos mais fortes na Irlanda (-3,2%), Espanha e Finlândia (ambas -3%).

Face a novembro de 2021, os recuos mais pronunciados observaram-se nos Países Baixos (-9,2%), em Espanha (-5,7%) e na Alemanha (-5,5%) e as maiores subidas na Letónia (7,2%), Eslovénia (2,1%), Bulgária e Hungria (1% para ambos).

Em Portugal, em dezembro de 2021, as vendas a retalho avançaram 6,3% face ao último mês de 2020 e recuaram 2,3% na comparação com novembro.