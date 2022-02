O prazo de apresentação de propostas para a 28.ª edição da Womex, a decorrer em Lisboa, este ano, de 19 a 23 de outubro, está aberta até 18 de março, informou esta sexta-feira a organização.

As propostas podem ser apresentadas nas categorias de Showcase, Club Summit, Film e Conference, e devem ser enviadas através do site, de acordo com o comunicado esta sexta-feira divulgado.

A Piranha Artes e a AMG Music, parceiro local da feira internacional de música (Worldwide Music Expo), informam que a chamada para apresentação de propostas Womex 22 se dirige a todos os músicos, cineastas e profissionais do setor, em todo o mundo.

O programa oficial, estabelecido a partir das inscrições recebidas, será selecionado por um júri independente, internacional, que muda anualmente, também conhecido como os “Sete Samurais”.

Segundo a organização, a composição do júri da edição deste ano será anunciada em breve.

“O Womex é considerado o encontro mais importante da cena musical global e o encontro musical mais diversificado do mundo, compreendendo estilos que vão do mais tradicional ao novo ‘underground’ local e global, abrangendo folk, raízes, jazz, culturas locais e da diáspora, bem como sons urbanos e eletrónicos de todo o mundo”, escreve a organização.

A edição de 2021 da feira internacional de música decorreu na última semana de outubro, no Porto, durante cinco dias, mobilizando mais de 2.600 profissionais do setor.

Contou com atuações de mais de 60 artistas, cerca de 200 stands e representantes de mais de 100 países.