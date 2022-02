Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A bipolarização, as sondagens, o medo da direita e do Chega. Até agora, e desde a hecatombe eleitoral de domingo passado, era para estes fatores que o Bloco de Esquerda apontava para explicar a derrota que sofreu nas urnas. Este sábado, no entanto, de uma reunião de horas da Mesa Nacional do partido acabaram por sair mais dois motivos que já apontam para uma culpa própria do Bloco de Esquerda: o partido não conseguiu explicar aos eleitores os motivos para o chumbo do Orçamento e deixou-se condicionar pelo efeito das sondagens.

O reconhecimento dos erros foi feito por Catarina Martins, à saída da reunião e a propósito da “derrota pesada” de domingo. Por um lado, explicou, o BE chumbou o último Orçamento do Estado (tal como o anterior) “consciente dos riscos eleitorais” da decisão, mas “não foi capaz de apresentar as razões profundas do chumbo”.

Além disso, o Bloco “acreditou nos estudos” e alterou a sua estratégia de campanha de forma a dedicar-se a “combater a direita” que achava capaz de ganhar as eleições. Com os esforços dirigidos à direita — “achámos que era prioritário”, lamenta agora a direção do partido — ficava aberto o flanco para a enorme transferência de votos do BE para o PS. E o mix de fatores desfavoráveis acabou por levar a uma perda “maior do que a Mesa Nacional” tinha antecipado.

Conferência nacional agendada, mas críticos não ficam satisfeitos

A análise está feita e, em parte, o mea culpa também, mas para os críticos internos do partido (sobretudo da corrente interna Convergência, que tem um quarto dos assentos da Mesa Nacional), isso não chega. Ao que o Observador apurou, durante a reunião chegou a estar em cima da mesa uma proposta da Comissão Política para realizar uma reunião da Mesa Nacional mais alargada já em março, mas a proposta acabou por ser substituída por uma conferência nacional, que funcionará como o culminar de uma série de reuniões das distritais, em abril, para avaliar “o rumo estratégico” do partido.

Ora, para os críticos, isto pode não ser suficiente, até porque as conclusões de uma conferência nesses moldes teriam depois de passar pela Mesa Nacional para terem algum efeito prático. Por isso mesmo, apesar de Catarina Martins ter arrumado o assunto no final da reunião dizendo que “não vai acontecer” uma Convenção do Bloco mais cedo — segundo o calendário normal, a próxima deverá decorrer em 2023 — os críticos, que se abstiveram na votação da conferência de abril, entregaram uma declaração de voto recusando “demitir-se, em momento próprio, de avançar com qualquer instrumento de debate interno”.

E rematam, mantendo a opção em cima da mesa: “Se o fundamental for a discussão da linha e orientação políticas do partido, o lugar desta discussão será a Convenção Nacional, instrumento que não descartamos“. Precisariam, ainda assim, de ter uma maioria a que não chegam na Mesa Nacional para poderem forçar essa solução.

Este ponto terá, de resto, sido um foco de tensão durante a longa reunião — se Catarina saiu do encontro puxando os críticos também para as suas responsabilidades (que são da “direção coletiva”, apontou) e frisando que estes rejeitam ter “qualquer tipo de canal negocial com o PS”, à porta fechada os críticos internos recusaram ter pretensões de substituir a líder, como o Observador tinha adiantado.

E, depois de a direção ter lembrado o caso do artigo do sociólogo Boaventura Sousa Santos no Público, pedindo a demissão da coordenadora bloquista, os críticos recusaram associar-se ao pedido e incluíram na declaração final que entregaram à Mesa um ponto em que rejeitam essas intenções: “Desviar o debate político para uma falsa intenção demissionária de um ou uma aderente é pura desonestidade“.

De resto, os críticos argumentam, nessa declaração, que a “linha política” que marcou o Bloco durante o “longo período” da geringonça foi “derrotada“. Num balanço alternativo que entregaram a propósito dos resultados, aprofundam a análise: a direção do Bloco foi “incapaz de enfrentar” os riscos da crise política, “mantendo uma orientação política ziguezagueante, concentrada num acordo com o PS que tem vindo a debilitar o BE e a esquerda”.

E embora os críticos há muito desejassem a rutura com o PS e por isso aprovem o chumbo do Orçamento do Estado, defendem que apesar disso “o BE continuou a insistir em querer fazer parte de uma solução com o PS, numa atitude contraditória” e “dificilmente esclarecedora para amplos setores da população”. A ideia do BE seria, dizem, aprovar o primeiro OE pós-geringonça (o de 2020) para “ganhar os eleitores do BE e só depois eventualmente confrontar o PS”: “Demonstrou-se uma infantilidade tática e um erro de consequências graves”.

De resto, encontram uma explicação para a sucessão de derrotas que o BE tem vindo a sofrer: “Há um traço comum que só pode ser encontrado na linha política e no permanente apelo a uma aliança com o PS”. O caminho, concluem, será abandonar a “cultura geringoncista” e começar a “polarizar à esquerda”. O outro caminho, porventura mais demorado, será retomar uma maior ligação às bases — até porque, argumentam, na campanha houve “dificuldade na mobilização”, com um foco exagerado nas “imagens para as redes, longe da base de apoio bloquista alargada, aliás caminho que se tem vindo a adensar ao longo dos tempos”. Neste ponto, as duas linhas poderão estar de acordo, uma vez que também a linha oficial do partido está interessada em apostar mais no trabalho de bases e nas frentes extra-Parlamento daqui para a frente.

Bloco promete “duplo combate” no Parlamento

Do lado da direção, como Catarina Martins explicou à saída, a intenção passa agora por mostrar um Bloco “combativo” e com uma “exigência absoluta” no Parlamento, em duas frentes: por um lado, no “combate” à “direita radicalizada”, com ênfase na “intransigência” quanto ao Chega e à Iniciativa Liberal; por outro, na fiscalização à maioria absoluta e à “deriva liberal” que os Governos PS não condicionados pela esquerda tendem a ter, frisou, tanto nas “privatizações” como na “liberalização da legislação do trabalho”.

Não por acaso, o Bloco já promete arrancar esta legislatura com um “pacote robusto” de combate à precariedade e uma proposta de estatuto do SNS — dois pontos em que a negociação com o PS falhou — além de regressar a proposta para despenalizar a eutanásia e a reposição dos debates quinzenais. Agora, o trabalho “combativo” será bem mais difícil de fazer, com um grupo parlamentar reduzido a cinco deputados.