Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A italiana Francesca Lollobrigida, que comemora 31 anos na próxima segunda-feira, 7 de fevereiro, conquistou, neste sábado, a primeira medalha de Itália nos Jogos Olímpicos de Inverno, na China. “Não é ouro, mas é como se fosse. É realmente uma satisfação depois de todas as dificuldades dos últimos anos, em geral para a Itália, mas também para mim”, celebrou assim a prata alcançada nos 3000 metros de patinagem em velocidade.

Filha do antigo patinador e recordista mundial nos 50 km sobre rodas, Maurizio Lollobrigida, a atleta que a Maire Claire italiana apelidou de “a outra Lollobrigida” também é sobrinha neta da atriz Gina com o mesmo apelido, hoje com 94 anos. Terminou a prova com um tempo de 3 minutos, 58 segundos e 06 centésimas, à frente da atleta do Canadá, Isabelle Weidemann, com 3 minutos 58 segundos e 64 centésimas. Embora a prova tenha sido renhida, Francesca ficou cerca de segundo e meio à frente da holandesa que levou o ouro. Irene Schouten completou o percurso em 3 minutos 56 segundos e 93 centésimas.

“É realmente hora de sorrir. Só posso estar orgulhosa de mim mesma. Dedico a medalha ao meu marido, à minha família e aqueles que me apoiaram. Espero também ser um exemplo do caminho a ser percorrido obter certos resultados”, festejou a italiana que calçou os primeiros patins aos 14 meses e já alcançou outros quinze títulos mundiais.

Muito embora partilhe o apelido com a estrela italiana dos anos 50 e 60, Francesca nunca conheceu Gina Lollobrigida. “Gina é a minha tia-avó, todos nós vimos de Subiaco. O meu pai conhecia-a, eu não. Tenho estado sempre ocupada com o desporto e não tive tempo para a conhecer. Mas olho para ela com admiração”, revelou numa entrevista recente à Marie Claire.