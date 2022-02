O Vitória de Guimarães venceu este sábado na receção ao rival Sporting de Braga por 2-1, cinco anos depois do último triunfo, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O angolano Nélson da Luz, aos 90 minutos, marcou o golo da vitória da formação vimaranense, que tinha inaugurado o marcador aos 18, pelo colombiano Óscar Estupiñan, e ficado em inferioridade numérica aos 58, por expulsão de Alfa Semedo, já depois de Vítor Oliveira ter empatado para os bracarenses, aos 48.

O Vitória de Guimarães, que não vencia o rival minhoto desde 22 de janeiro de 2017, segurou o sexto lugar da I Liga, com 30 pontos, menos oito do que o Sporting de Braga, que permanece no quarto posto, a seis do Benfica, que visita na segunda-feira o Tondela.