Cerca de 74 mil crianças foram vacinadas contra a Covid-19 este fim de semana até às 18h, comunicaram este domingo os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) — e o número ainda pode aumentar porque alguns centros de vacinação ainda estão em funcionamento este domingo.

Às crianças entre os cinco e os 11 anos juntam-se ainda 77 mil adultos que receberam a vacina contra a Covid-19 este sábado, prosseguem os SPMS. De acordo com o relatório de vacinação da DGS, enviado aos jornalistas pouco antes deste comunicado, 40.478 pessoas tomaram uma dose de reforço contra a Covid-19.

Só no sábado, quase 16.300 crianças foram vacinadas contra a Covid-19, aponta o relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde. Cruzando esta informação com a enviada pelos SPMS, infere-se que as restantes 57.700 foram vacinadas este domingo.

As 16.287 crianças vacinadas nas últimas 24 horas dizem respeito ao primeiro sábado de 2022 dedicado especialmente à faixa etária dos cinco aos 11 anos, dia em que havia 17 mil crianças agendadas para a toma da primeira dose e 57 mil para a segunda.

Apesar das faltas que se verificaram no último sábado (algumas crianças, por estarem isoladas ou mesmo positivas, deixaram de estar elegíveis para a vacinação), as autoridades de saúde disponibilizaram a modalidade “Casa Aberta”, que permitia aos tutores de crianças entre os cinco e os 11 anos dirigirem-se aos centros de vacinação sem agendamento.

Das 27.479 pessoas que completaram o esquema vacinal primário contra a Covid-19 ao longo do último sábado, 23 mil eram crianças entre os cinco e os 11 anos, acrescenta o relatório da Direção-Geral da Saúde. Com estes números, a população totalmente vacinada em Portugal aumenta para 8.833.163.

De acordo com um balanço das autoridades de saúde, 57 mil crianças na faixa etária dos cinco aos 11 anos estavam agendadas para a toma da segunda dose.