O treinador da equipa finlandesa de hóquei no gelo masculino acusou a China de ignorar os direitos humanos do atleta Marko Antilla, mantido em isolamento apesar de alegadamente já ter recuperado da infeção pelo novo coronavírus que lhe foi diagnosticada há 18 dias, avança a Reuters. “Sabemos que ele está totalmente saudável e pronto para sair e é por isso que achamos que a China, por algum motivo, não está a respeitar os seus direitos e isto é um problema”, alertou o treinador Jukka Jalonen, numa entrevista à comunicação social, através da plataforma Zoom.

Ainda segundo o treinador da seleção finlandesa o atleta “não está a receber boa comida”, encontrando-se debaixo de uma “tremenda” carga psicológica. “Ele não sabe o que está a acontecer e o que vai acontecer com ele. São incertezas, por isso é uma coisa má psicologicamente.” Críticas que se juntam ao rol de reclamações sobre os protocolos rígidos de isolamento por causa da Covid-19 nos Jogos Olímpicos de Inverno que, apesar do boicote promovido pela Casa Branca, se realizam este ano na China.

Confrontado com as críticas, o porta-voz dos Jogos de Pequim, Zhao Weidong, disse estar a par das queixas e em “processo de resolução”. Ainda este domingo, a Federação Internacional de Hóquei no Gelo tinha encontro marcado com o Comité Olímpico para discutir a situação do finlandês que, a ser libertado do isolamento, poderá entrar em campo contra a Eslováquia, na quinta-feira.

Alemanha queixou-se, o Comité resolveu

Desde janeiro, mais de 350 pessoas envolvidas na competição, incluindo dezenas de atletas, foram diagnosticadas com Covid-19. As regras dizem que os infetados só podem abandonar os quartos de hotel, onde permanecem isolados, quando estiverem livres de sintomas e obtiverem dois testes PCR negativos com 24 horas de intervalo. Antes da Finlândia, outros participantes já tinham reclamado publicamente das condições do isolamento e dos procedimentos confusos em relação à permissão de abandoná-lo.

A Alemanha foi um dos primeiros países a mostrar-se publicamente insatisfeito, apontando o dedo às condições “inaceitáveis” em que se encontram três dos seus atletas, exigindo salas maiores e mais limpas, uma ligação de internet operacional, equipamentos desportivos e melhor comida. Situação que o representante máximo germânico nestas competições, Dirk Schimmelpfennig, diz ter sido ultrapassada em 24 horas. “Agora os atletas têm uma estrutura de condições satisfatória. Têm salas maiores, wi-fi, uma bicicleta ergométrica na sala, temos condições apropriadas e satisfatórias numa situação muito difícil para os atletas”, adiantou.