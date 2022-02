Um homem de 56 anos morreu este domingo na sequência de um despiste na Autoestrada (A)3, em Ponte de Lima, do qual resultaram ainda um ferido grave e um ligeiro, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O acidente ocorreu pelas 17:16, quando o veículo, que “seguia no sentido sul/norte se despistou, galgou o separador e caiu, uns metros abaixo, numa estrada municipal na freguesia de Ribeira”, acrescentou a fonte.

As três vítimas seguiam no carro que se despistou, tendo os dois feridos sido transportados para o Hospital de Viana do Castelo, informou ainda a corporação.

Segundo a página do Centro Distrital do Operações de Socorro estiveram no local 16 operacionais apoiados por seis viaturas.