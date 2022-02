Matheus, o dono da bola anti-stress que se fartou e acabou com o jogo (a crónica do Sporting-Famalicão)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

32 dias, oito jogos. No próximo mês, o Sporting vai ao Dragão, disputa a eliminatória da Liga dos Campeões com o Manchester City, começa a meia-final da Taça de Portugal com o FC Porto e ainda defronta Estoril, Marítimo e Arouca. O ciclo infernal dos leões arrancava este domingo, em Alvalade e contra o Famalicão — mas Rúben Amorim garantia que o overbooking do calendário não traz pressão adicional a uma equipa cuja profundidade é manifestamente curta.

“Levamos isto dia a dia. Pensamos num jogo de cada vez. Estamos concentrados no Famalicão, não pensamos no FC Porto, muito menos no Manchester City. Sabemos que esta é uma fase decisiva mas os jogadores não têm qualquer stress sobre isso. Sinto o grupo muito entusiasmado. O sangue novo ajuda nestas fases, desperta os jogadores, há movimentações. A única maneira de os manter focados é falar do jogo com o Famalicão. Não vamos poupar nenhum jogador”, atirou o treinador leonino na antevisão da partida que antecedia o confronto direto com o FC Porto, na próxima sexta-feira, no Dragão.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Famalicão, 2-0 21.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: André Narciso (AF Setúbal) Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Feddal (Ricardo Esgaio, 45′), Pedro Porro (Slimani, 74′), João Palhinha (Manuel Ugarte, 59′), Matheus Nunes, Matheus Reis, Sarabia (Nuno Santos, 74′), Pedro Gonçalves (Bruno Tabata, 64′), Paulinho PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: João Virgínia, Luís Neto, Marcus Edwards, Daniel Bragança Treinador: Rúben Amorim Famalicão: Luiz Júnior, Alex Nascimento, Riccieli, Alexandre Penetra, Bruno Rodrigues, Pickel, Pêpê (Gustavo Assunção, 85′), João Carlos Teixeira (Jhonder Cádiz, 71′), Adrián Marín (Ibrahim, 90+2′), Ivo Rodrigues, Banza Suplentes não utilizados: Zlobin, Diogo Queirós, Iván Jaime, Kadile, Batubinsika, De La Fuente Treinador: Rui Pedro Silva Golos: Sarabia (gp, 6′), Matheus Reis (63′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Alex Nascimento (45+3′), a Feddal (45+3′), a Pedro Porro (56′), a Pickel (64′)

Contra um adversário que provoca sempre muitos problemas ao Sporting — em cinco jogos desde que o Famalicão subiu à Primeira Liga, os leões nunca tinham vencido –, a equipa de Rúben Amorim procurava prolongar o hype que ainda durava desde a conquista da Taça da Liga, carimbar a segunda vitória consecutiva para o Campeonato e encerrar definitivamente o período instável que trouxe duas derrotas em três jornadas. Adicionalmente, como nunca podia deixar de ser, estava a matemática: os leões tinham de ganhar para continuarem a seis pontos da liderança do FC Porto, que entretanto havia vencido em Arouca, e para garantirem que pelo menos mantinham a vantagem dos mesmos seis pontos em relação ao Benfica, que só defronta o Tondela esta segunda-feira.

Assim, Amorim contava com o regresso de Coates, que voltava ao onze inicial depois de ter estado com a seleção do Uruguai e ter testado positivo à Covid-19, e apostava novamente na titularidade de Matheus Reis e João Palhinha, ambos suplentes na última jornada contra o Belenenses SAD, onde Nuno Santos e Manuel Ugarte foram as opções primordiais. Slimani, que se estreava nas convocatórias, começava no banco de suplentes e era opção para os leões. Com João Carlos Teixeira, reforço de inverno do Famalicão, a estrear-se desde logo a titular, o Sporting sabia que cinco jogadores corriam o risco de não defrontar o FC Porto na próxima jornada: Sarabia, Pedro Gonçalves, Ricardo Esgaio, João Palhinha e Pedro Porro estavam todos tapados por cartões amarelos.

⌚️10' SCP 1-0 FCF ????????Pablo Sarabia marca há 4 jogos consecutivos e iguala a sua melhor sequência de sempre:

????Sporting 4J 2021/22

????Sevilla 4J 2018/19 pic.twitter.com/9fPfnpMJaM — playmakerstats (@playmaker_PT) February 6, 2022

O Sporting entrou na partida praticamente a vencer, já que Sarabia converteu uma grande penalidade cometida por Marín sobre Paulinho ainda dentro dos 10 minutos iniciais (6′), e esse acabou por ser o fator decisivo para toda a primeira parte. A ganhar, os leões ficaram confortáveis e recuaram no relvado, colocando as linhas num posicionamento médio que oferecia a iniciativa ao Famalicão e não permitia que o jogo tivesse grande velocidade. Com sistemas táticos praticamente idênticos, as duas equipas privilegiavam a proteção do corredor central e encaixavam quase na perfeição, protagonizando uma partida muito rica taticamente mas muito pobre em ocasiões ou aproximações às balizas.

Nem Sporting nem Famalicão conseguiam explorar e potenciar a qualidade dos elementos dos corredores, algo intrínseco para o trabalho ofensivo das duas equipas, e o jogo ia decorrendo sem presença no último terço e com a ideia clara de que só existia espaço nas costas das defesas. Os leões procuravam essencialmente a ala direita e as combinações entre Sarabia, Paulinho e Pote, até porque Pedro Porro ia sendo anulado de forma notável por Marín, mas só conseguiram desenhar uma jogada completa numa ocasião em que o último atirou para defesa de Luiz Júnior; os famalicenses tombavam para o mesmo lado e para os desequilíbrios de Ivo Rodrigues e do reforço João Carlos Teixeira mas a presença de Matheus Reis, sempre apoiado por Feddal, não permitia grandes aventuras.

???????? 41' | Sporting 1-0 Famalicão O Famalicão já conseguiu 10 ações defensivas dentro do meio-campo do SCP, quase todas no flanco direito#LigaBwin #LigaPortugalBwin #SCPFCF pic.twitter.com/vg6Vw4vKkC — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) February 6, 2022

A bola só voltou a chegar perto das balizas já à passagem da meia-hora, quando João Carlos Teixeira rematou para defesa fácil de Adán (30′), e Riccieli teve a melhor oportunidade do Famalicão até então ao cabecear por cima na sequência de um livre de Pêpê (38′). Já nos descontos da primeira parte, quando parecia certo que o Sporting iria para o balneário a ganhar pela margem mínima, André Narciso foi ao VAR para confirmar que Pedro Porro fez falta sobre Pêpê e assinalou grande penalidade. Na conversão, porém, Adán foi herói e travou o remate de Banza para manter a vantagem leonina (45+1′), deixando Alvalade a festejar durante o intervalo como se de um golo se tivesse tratado.

O Sporting terminou o primeiro tempo a vencer mas com um único remate enquadrado, o do penálti, e sem qualquer oportunidade de golo para lá do pontapé certeiro do avançado espanhol — para além de falhar inúmeros passes na saída de bola, dificultando a transição apoiada. Os leões pareciam confortáveis na tarefa de resguardar o resultado obtido ainda muito cedo mas a ambição do Famalicão, uma equipa habituada a roubar pontos ao Sporting, deixava claro que a equipa de Rúben Amorim não poderia adormecer demasiado para não correr o risco de sofrer dissabores.

???????? INTERVALO | Sporting 1 – 0 Famalicão ???? Números confirmam “Fama” ambicioso que até desperdiçou penálti defendido por Adán

???? Penalidade concretizada por Sarabia vai fazendo a diferença e foi inclusive o único remate leonino#LigaBwin #LigaPortugalBwin #SCPFCF pic.twitter.com/XUi3KUvRYH — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) February 6, 2022

