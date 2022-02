Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Ferrari Daytona, cuja denominação oficial é 365 GTB/4 Daytona, é um dos modelos mais emblemáticos da Ferrari, tendo sido fabricadas quase 1400 unidades durante cinco anos de produção, que arrancou em 1968. O motor V12 com 4,4 litros de capacidade e 350 cv, obviamente atmosférico, era um dos seus principais atributos. Mas estava longe de ser o único, uma vez que a estética era outro dos seus argumentos de venda.

Na gama do Daytona, sempre houve uma versão particularmente desejada, a spider, apelidada GTS/4. À semelhança dos restantes, também este descapotável possui um comprimento total de 4,43 metros e 1200 kg de peso. Mas a Harrigton, especialista em peças para clássicos e na produção de versões à escala de máquinas de outros tempos, a que chamam Junior Cars, decidiu construir um Daytona mais pequeno. Destina-se a crianças, mas também pode ser conduzido por adultos, desde que “elegantes”.

O Daytona Junior Car tem volante central e dois lugares. O motor é um monocilindro com 110 cc e 6,8 cv 9 fotos

Uma das suas mais recentes produções é o Ferrari Daytona, mas com apenas 2,56 m de comprimento, em vez dos habituais 4,43 m. Uma redução que parece saída do filme Querida, Eu Encolhi os Miúdos, de 1989. A largura desta réplica em ponto pequeno do 365 GTS/4 também encolheu, de 1,76 m para 0,98 m, o mesmo acontecendo com o peso, que caiu de 1200 kg para apenas 220 kg.

O 4.4 V12 desapareceu, tendo sido substituído por uma pequena unidade, igualmente a gasolina, mas com apenas um cilindro e 110 cc. A potência cai de 350 cv para somente 6,8 cv, o suficiente para a velocidade máxima não ultrapassar 47 km/h. Impressionante é o facto de o modelo estar equipado com caixa de velocidades, sequencial, a que se associa a marcha-atrás.

Se este Daytona Junior Car não deslumbra pela sua capacidade de aceleração ou espaço interior, teve contudo a vantagem de convencer um cliente da RM Sotheby’s, que o licitou por 18.600€, em Paris.