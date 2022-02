Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era um degrau que continuava por subir: ao fim de três jogos e três empates, Rúben Amorim conseguiu finalmente vencer o Famalicão para o Campeonato. Com o resultado deste domingo, o treinador leonino conseguiu bater uma equipa que só tinha derrotado na Taça da Liga e encerrar aquela que parecia ser já uma maldição prolongada.

O Sporting venceu o Famalicão em Alvalade, mantém-se a seis pontos do FC Porto na antecâmara da visita ao Dragão na próxima sexta-feira e pressionou desde já o Benfica, que está agora provisoriamente a nove pontos do segundo lugar dos leões e que só joga esta segunda-feira contra o Tondela. Adán defendeu uma grande penalidade, mesmo à beira do intervalo, e a equipa de Amorim conseguiu terminar o jogo sem sofrer golos — algo que não acontecia já há cinco jogos, sendo que há quase dois meses e desde a receção ao Boavista que o Sporting não saía de Alvalade com a baliza inviolada.

Desde que perderam com o Sp. Braga, naquela que foi a segunda derrota em três jornadas, os leões aproveitaram a Taça da Liga para alcançar quatro vitórias consecutivas e levam já 37 jogos seguidos a marcar golos em Alvalade, naquele que é o melhor registo desde novembro de 1974. Na flash interview e no final de um jogo particularmente difícil onde o Sporting nunca foi brilhante, Rúben Amorim nunca escondeu que o melhor do encontro foi “o resultado”.

“Lá não estivemos bem a controlar o jogo e hoje também não, não tivemos um jogo tão fluido. Não senti a equipa muito confortável. Desvirtuou um bocadinho a nossa forma de jogar. Acabámos por fazer dois golos, o Famalicão não fez nenhum e penso que a vitória foi justa. Há mérito do Famalicão, têm jogadores muito talentosos. Nós também tivemos situações em que colocámos o nosso avançado de frente para os médios e podíamos ter sido melhores aí. Faltou alguma energia”, começou por dizer o treinador, que reconheceu que a grande penalidade defendida por Adán mesmo à beira do intervalo foi “decisiva”. “O empate podia deixar a equipa nervosa”, reconheceu.

Amorim comentou ainda a ausência de Pedro Porro do jogo contra o FC Porto, já que o espanhol viu o quinto amarelo este domingo, e garante que “se calhar há males que vêm por bem”. “Faltou-nos alguma energia. Vou dar uma folga aos rapazes para termos energia e irmos ao Dragão para vencer. O Porro veio de uma paragem, fez 50 minutos e hoje fez mais 70. Se calhar até precisava de descansar”, atirou, ressalvando depois ainda não saber a condição física de Pedro Gonçalves, que foi substituído por Bruno Tabata na segunda parte com aparentes problemas musculares na coxa.