Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“O mundo está cheio de amor, o que tem é que não dura muito.” Um homem, duas mulheres, duas telas em branco, uma mesa de som e um jogo de sombras. O palco do Teatro Carlos Alberto, no Porto, prepara-se para receber um clássico da dramaturgia encenado pela companhia Público Reservado. Renata Portas traz “Menina Júlia” (1888), do sueco August Strindberg, a cena para mostrar as várias dimensões do feminismo, questionar sobre se o amor pode transpor as diferenças sociais ou se viver e morrer pode ser mesmo uma escolha.

“Este espetáculo é sobre decidir viver ou morrer, é sobre a diferença entre as duas coisas, sobre salta a corda ou não. É muito curioso que todas as encenações escolhem o suicídio da Menina Júlia, mas o que o autor diz é: ‘Júlia sai’. É tão ambíguo quanto isto, ele fala numa navalha e a seguir a personagem sai. Na verdade, ela pode ter viajado ou pode ter-se matado, não sabemos”, começa por dizer ao Observador a encenadora.

Sem querer revelar o final da peça, Renata Portas garante que a ideia de maldição paira em todo o espetáculo e que o desfecho que escolheu tem tanto de aberto como de suspenso. “Mudámos o final, ela nem sai nem se suicida. Percebemos que talvez todos se tenham suicidado, talvez todos tenham partido ou pelo menos aquelas figuras, enquanto figuras, morreram naquele momento. Quase como quando nos separamos de um grande amor ou mudamos de país, aí alguma coisa também morre.”

Entre uma luta de sexos que é também uma luta de classes, há jogos de intimidade, cumplicidade e violência, mas também movimentos abstratos, pitorescos e musicais a salpicar as cenas de Júlia, a mulher que poderia ter nascido em qualquer país do mundo, Cristina, a cozinheira quase invisível, e Jean, o único homem. Strindberg escreveu este texto “ferozmente” para a mulher da qual se estava a divorciar, sendo, ao mesmo tempo, uma carta de amor e uma declaração de ódio.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A reflexão do papel na mulher na sociedade foi uma “preocupação” da encenadora, que tentou rebater a misoginia com que tantas vezes o autor é acusado. “Esta era uma questão que me preocupava muito, ele é mal-afamado. Consigo perceber a acusação e ainda assim rebato-a. Ele era profundamente apaixonado, mas depois não conseguia lidar com o amor, a pulsão sexual ou o desencontro do outro.”

Usando a poesia de Caio Gabriel e Roberto Piva, Renata Portas recusa a noção de tempo, tenta fugir da narrativa e do que é sequencial e diz que toda a atualidade que possa existir em cena é uma mera coincidência. “Não há nada de atualidade nesta peça, pelo menos de uma forma clara e consciente. O que há é um passeio por diferentes tempos e espaços pelos quais o espectador pode conhecer, reconhecer ou aderir.”

“Menina Júlia” estreia esta quarta-feira no Teatro Carlos Alberto, no Porto, e estará em cena até dia 19 de fevereiro. Os bilhetes têm o custo de 10 euros.