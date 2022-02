Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nos últimos dois meses, cabras-montesas foram abatidas na serra do Gerês por caçadores-furtivos que fazem negócio com as cabeças dos animais, noticia o Jornal de Notícias.

Os corpos de dois machos desta espécie foram encontrados abatidos a tiro e sem cabeça, entre o fim de dezembro e início de janeiro, na zona fronteiriça do Parque Nacional da Peneda-Gerês e do Parque Natural da Baixa Limia – Serra do Xurés.

Mais tarde foi foi encontrada uma terceira cabra, mas neste caso foi morta por lobos e só depois é que a cabeça foi cortada, continua o jornal.

As cabras-montesas são uma espécie protegida, o seu abate é proibido em Portugal, mas em Espanha é possível segundo autorização das autoridades locais. As cabeças desta espécie podem atingir um valor de cinco mil euros em território nacional ou sete mil euros no país vizinho.

Os crimes foram denunciados pelo Grupo Gerês, estão a ser investigados pela GNR, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) reforçou a vigilância na zona.