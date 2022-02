A nova líder do Conselho de Liderança Luso-Americano (PALCUS, na sigla inglesa), Katherine Soares, definiu como uma das prioridades o aumento do número de membros da organização que promove os interesses dos lusodescendentes.

“Queremos ter muito mais membros. Quadruplicámos o número de membros nos últimos quatro anos, mas mesmo assim temos em torno de 460 membros pagos”, disse à Lusa Katherine Soares. “Numa comunidade que se estima chegar aos 1,4 milhões de portugueses e lusodescendentes é pouco”, referiu.

A nova chair da PALCUS, que substitui Angela Simões, disse que uma das missões em que a organização se tem focado é ser mais conhecida na comunidade de origem portuguesa.

“Somos a única organização a nível nacional, mas mesmo assim não somos um nome conhecido por todos“, frisou. “Há muitos luso-americanos que não sabem o que é a PALCUS, o que é uma pena, porque trabalhamos há 31 anos para sermos a voz da comunidade a nível nacional”, continuou.

“Uma das nossas missões para o ano de 2022 é fazer com que a PALCUS se torne cada vez mais visível e reconhecida”, reforçou.

Parte da dificuldade do reconhecimento, indicou a responsável, é que a organização está espalhada pelo país e não tem um clube ou salão de festas, como é comum nas associações de portugueses.

As quotas anuais para os membros da PALCUS são de 50 dólares. “Ao pagar as quotas, os membros sabem que estão a sustentar a única organização nacional”, indicou a responsável, frisando que os cargos diretivos não são remunerados.

A direção vai decidir nas próximas semanas se a gala anual, “que é um ponto alto na comunidade luso-americana”, vai realizar-se presencialmente em outubro depois de dois anos de eventos virtuais por causa da pandemia de Covid-19.

Katherine Soares referiu também que será importante conseguir os dados obtidos no Censo 2020 para quantificar a atual dimensão da comunidade de origem portuguesa nos Estados Unidos. “Forneceram dados da população em geral e hispânica, mas dos outros grupos étnicos não“, referiu a responsável.

“Com estes dados a nível oficial, podemos falar com os políticos e ter números que já não são uma estimativa”, salientou. A organização tem vias de comunicação abertas com o grupo de interesse Friends of Portugal no Senado e o Portuguese-American Caucus na Câmara dos Representantes.

Apesar de não poder fazer lóbi, porque é uma organização sem fins lucrativos, a PALCUS pode representar os interesses e preocupações das comunidades portuguesas espalhadas pelo país junto dos respetivos representantes no congresso.

Uma das questões que continua a ser premente é a reintegração da língua portuguesa no programa federal Startalk, que financia projetos de formação em línguas consideradas críticas.

A PALCUS, que tem programas de estágios e bolsas, vai também reforçar a disseminação de informação e conteúdos, incluindo o lançamento de um canal de podcasts sobre vários temas.

Os ‘webinários’ e podcasts serão uma das nossas missões este ano, como também um fundo de doações para investir na estabilidade financeira da organização para os anos que aí vêm”, disse Katherine Soares.

Em inglês e português, os webinários procuram responder às dúvidas da comunidade, fornecendo, por exemplo, informações sobre como aceder aos serviços consulares, renovar documentos ou obter cidadania.

“Recebemos contactos diariamente de luso-americanos de todo o país com dúvidas sobre como concorrer a bolsas de estudo, arranjar estágios, renovar passaportes, preocupações com mais-valias, tratados de impostos ou viajar para Portugal”, indicou a responsável.

Antes de assumir a liderança, Katherine Soares foi vice-presidente da PALCUS, cargo que ocupou desde 2017.