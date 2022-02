Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi um dos melhores jogadores da sua geração, ganhou tudo o que havia para ganhar em Amesterdão antes das passagens por Arsenal e Barcelona, representou a Laranja Mecânica que chegou às meias do Mundial de 1998 e dos Europeus de 2000 e 2004. Mas não ficou por aí fora dos relvados e, depois de ter sido acionista do Go Ahead Eagles, onde terminou a carreira, chegou a diretor de futebol do Ajax em 2012 e esteve nomeado para vários prémios internacionais pelo trabalho feito no campeão neerlandês. Agora foi demitido, apesar de ter colocado o lugar à disposição, naquilo que é um escândalo que está a abalar o futebol do Ajax.

Director of Football Affairs Marc Overmars will leave Ajax with immediate effect. He made this decision after discussions in recent days with the Supervisory Board and CEO Edwin van der Sar and communicated his intentions to them. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 6, 2022

O antigo extremo foi acusado por várias funcionárias do clube de enviar “mensagens inapropriadas”, numa história que o próprio acabou por confirmar inicialmente numa investigação interna e que mais tarde veio assumir em termos públicos, pedindo desculpa a todos os intervenientes pelo seu comportamento.

“Estou envergonhado. Na semana passada, fui confrontado com relatos sobre o meu comportamento no clube e como isso teve repercussão nos outros. Infelizmente, não tive a noção que estava a pisar o risco mas agora percebo que o meu comportamento era inaceitável. De repente, senti uma pressão enorme. Peço desculpa. Certamente, para alguém na minha posição, este tipo de comportamento é inaceitável. Agora também consigo ver isso. Mas já é tarde demais. Não vejo outra opção a não ser deixar o Ajax. Tudo isto também teve um grande impacto na minha vida privada. É por isso que peço a todos que deixem a minha família em paz”, assumiu o agora antigo diretor do futebol do conjunto de Amesterdão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

OFFICIAL: Marc Overmars has left his role as Director of Football with immediate effect. pic.twitter.com/t8meCwjg1o — Squawka News (@SquawkaNews) February 6, 2022

“Esta é uma situação dramática para todos os envolvidos de alguma forma. É devastador para as mulheres que tiveram que lidar com o comportamento. Quando ouvimos a notícia, agimos imediatamente, deliberando cuidadosamente e ponderando qual era a melhor coisa a fazer, tudo em consulta com o CEO Edwin van der Sar e auxiliado por um especialista externo. O Marc [Overmars] é provavelmente o melhor diretor de futebol que o Ajax teve. Atualizámos e aumentámos o seu contrato por algum motivo. Mas, infelizmente, ele realmente passou dos limites, então continuar como diretor não era uma opção, até ele reconheceu isso. É extremamente doloroso para todos”, salientou Leen Meijaard, presidente do Conselho de Supervisão dos lanceiros que explicou também o papel na decisão do antigo guarda-redes e hoje CEO.

Ajax acting decisively after finding Marc Overmars sent a “series of inappropriate messages sent to several female colleagues.” https://t.co/H6a6CAA7W7 — tariq panja (@tariqpanja) February 6, 2022

“Considero a situação terrível para todos e concordo com as palavras de Leen Meijaard. No cargo que ocupo, também me sinto responsável por ajudar os meus colegas. Um desporto seguro e bom ambiente de trabalho é muito importante. Iremos prestar ainda mais atenção a tudo no futuro. O Marc [Overmars] e eu jogámos juntos desde o início dos anos 90, primeiro no Ajax e depois na seleção nacional, e somos companheiros na gestão do Ajax há quase dez anos. Isso chegou agora ao fim de forma abrupta. Estamos a trabalhar em coisas fantásticas no clube e por isso esta notícia será também um golpe para todos aqueles que gostam do Ajax”, destacou Edwin van der Sar, outro dos expoentes máximos dessa geração de ouro do Ajax e hoje CEO.