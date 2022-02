Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O clássico de sexta-feira começa só agora a ser preparado por FC Porto e Sporting depois dos triunfos na última jornada frente a Arouca e Famalicão, respetivamente, mas já está a ser jogado em parte fora das quatro linhas, sendo um encontro sem caráter decisivo mas que terá grande peso naquilo que irá jogar daí para a frente na Primeira Liga mediante o resultado que se registe no final da partida no Dragão.

De 31 de outubro para cá, a conta do FC Porto Media no Twitter deixou apenas três mensagens. Todas sobre o Sporting. E duas apenas nas últimas 24 horas, começando na receção dos leões ao Famalicão e na grande penalidade de Simon Banza defendida por Adán. “Este penálti não foi repetido porque há uma recente recomendação do International Board que permite que os jogadores do Sporting de Lisboa, e só esses, entrem na área sem qualquer problema. Parece que no próximo até vão fazer barreira”, reclamou a conta com uma imagem onde Feddal já estava dentro da área na altura da marcação.

Este penálti não foi repetido porque há uma recente recomendação do International Board que permite que os jogadores do Sporting de Lisboa, e só esses, entrem na área sem qualquer problema. Parece que no próximo até vão fazer barreira.

Esta segunda-feira, a conta recuperou uma entrevista de Cristiano Ronaldo ao canal do Manchester United recordando o encontro que fez contra os red devils quando estava no… “Sporting Lisbon”. “Ó que caraças…”, acrescentou a propósito dessa mesma tirada do avançado internacional português. Antes, em dezembro, o FC Porto Media tinha criticado a não expulsão de Paulinho no jogo com o Portimonense em Alvalade, falando em “mais uma singularidade do campeonato português, um hat trick oferecido pelo árbitro”. “Enorme atentado à verdade desportiva, como sinalizou a generalidade dos analistas”, escreveu.

Ó que caraças…

“Começando pelo FC Porto e comunicação truculenta, isto é o novo velho FC Porto: antes faziam-se uns telefonemas, faziam-se encontros numas bombas de gasolina… Hoje temos as redes sociais e uma espécie de anonimato. É o estilo antigo do FC Porto que se transpôs para as redes sociais. Sobre o conteúdo, revela a ignorância pelas regras: há uma indicação para não repetir estes lances a não ser que haja um aproveitamento direto do jogador adiantado. Há imagens de jogos do FC Porto em que penáltis não foram repetidos, exatamente por causa disso”, respondeu Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, no programa Raio-X do canal do clube onde falou também das críticas feitas pelo Benfica aos seus rivais.

“Faz-me confusão num dia em que a própria equipa vai falar, qual virgem ofendida, sobre jogadores do FC Porto e Sporting. O FC Porto tem gente para defender os deles, mas quanto aos nossos, acho um total disparate da comunicação do Benfica, um pouco desesperada. Fazer muito barulho para fora para não olharem para dentro. Foi mais um momento infeliz da comunicação do Benfica”, comentou.