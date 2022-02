O Festival Tremor, que vai decorrer de 05 a 09 de abril em São Miguel, nos Açores, anunciou segubnda-feira mais 24 nomes para o cartaz, incluindo a americana Lyra Pramuk e os holandeses Baby’s Bersek.

Em comunicado, a organização revela que, com este anúncio, “fica fechada” a “proposta de concertos” do festival açoriano.

“A experiência musical regressa este ano ao formato normal, com um alinhamento que percorrerá diferentes salas e espaços naturais da ilha, num esforço de criação de novos diálogos entre o território e as artes que congrega residências de criação, estreias nacionais e novos discos”, lê-se na nota de imprensa.

O Tremor vai contar com o “folk futurista” de Lyra Pramuk, americana residente na Alemanha, que apresenta “uma música que funde vocalismo clássico” com “sensibilidades pop” e “práticas performativas”.

Entre os nomes anunciados, estão ainda os holandeses Baby’s Bersek, que redescobrem os “espaços do post-punk”, e a dupla Cocanha, que evoca as tradições da Catalunha francesa.

Do cartaz vão fazer ainda parte os quenianos Duma, os TootArd (naturais dos Montes Golã na zona do Levante), a marroquina Ikram Bouloum e os portugueses MadMadMad e Caroline Lethô.

No Tremor 2022 vão atuar também as bandas Montes, As Docinhas, os We Sea, The Rite of Trio, Tristany e os músicos Kebraku, Farofa, O Gringo Sou Eu, OMNE, Príncipe, DJ Firmeza e DJ Danifox.

“Confirmada no festival em abril está também a Trypas-Corassão, um projeto estético-artístico-político, que propõe uma criação híbrida de teatro-música-performance pelas mãos da performer e atriz Tita Maravilha e Ágatha Barbosa”, indica o comunicado.

A 10 de janeiro, o festival tinha anunciado a inclusão, no cartaz, dos “açorianos Jonathan Tavares e Victoria e a adição do saxofonista Rodrigo Amado ao trabalho de residência já anunciado entre Peter Evans e a Escola de Música de Rabo de Peixe”.

O Tremor recorda que estavam já reveladas as colaborações entre Odete e Ece Canli, a Associação de Surdos da Ilha de São Miguel, o Coral de São José e os ondamarela, assim o espetáculo Atlas São Miguel e a criação da Orquestra Modular Açoriana, liderada pelo trio Bitchin Bajas, que “apresentará ainda nos Açores um concerto centrado no seu último disco”.

Os bilhetes para a edição de 2022 do Festival Tremor estão à venda ‘online’ e têm o custo de 60 euros.