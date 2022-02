A GNR vai desenvolver esta semana uma ação de fiscalização de veículos pesados para melhorar a segurança rodoviária, a sustentabilidade, a concorrência e as condições de trabalho em transporte rodoviário, anunciou a corporação.

Em comunicado, a GNR anucia que a operação “RoadPol — ECR Veículos Pesados”, que decorre entre esta segunda-feira e domingo em todo o território nacional continental, vai focar-se nas vias com maior volume de tráfego deste tipo de veículos.

Com esta operação, a GNR pretende melhorar a segurança rodoviária, a sustentabilidade, a concorrência e as condições de trabalho em transporte rodoviário, através do cumprimento dos regulamentos existentes.

Pretende-se também sensibilizar a sociedade, em especial os operadores económicos que se dedicam ao transporte rodoviário de mercadorias e passageiros, para a importância da adoção de comportamentos mais seguros por parte dos seus condutores profissionais, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas, sublinha a GNR.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A corporação lembra ainda que, entre 2019 e 2021, na área da sua responsabilidade, ocorreram 15.659 acidentes com veículos pesados, dos quais resultaram 142 mortos e 345 feridos graves.

O Euro Contrôle Route (ECR) é um grupo Europeu de Inspeção de Transportes, que tem por objetivo melhorar a segurança rodoviária e a sustentabilidade, a concorrência leal e as condições de trabalho no transporte rodoviário, e que a RoadPol é uma organização estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa que pretende melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias.

A GNR lembra que o aumento da concorrência no setor dos transportes rodoviários “torna-o mais suscetível à prática de irregularidades, em detrimento da segurança rodoviária” e que o cansaço é “o principal fator de risco que afeta os motoristas profissionais em resultado do incumprimento dos tempos de condução e repouso”.

“A fadiga e a sonolência diminuem a capacidade de reação, a visão periférica e a desconcentração para o ato da condução e afeta especialmente os condutores profissionais em resultado do elevado n.º de horas diárias de condução, potenciando a probabilidade de serem atores ou vítimas de sinistralidade rodoviária”, recorda a GNR, insistindo: “é fundamental saber reconhecer quando se deve fazer uma pausa na condução, antes que seja tarde demais”.