Em pouco mais de um mês, em Pietraperzia, no sul de Itália, seis membros da mesma família antivacinas morreram de Covid-19.

O primeiro a morrer foi o pai da família, Michele Mancuso, de 80 anos. O homem morreu no final de dezembro em casa, ainda antes da chegada dos serviços de emergência, avança o jornal La Sicilia.

De seguida, internados no hospital Umberto I em Enna, morreram os seus filhos Vincenzo, de 50 anos, e Maria, de 54 anos. A sogra de Michele, de 91 anos, foi a vítima seguinte.

Na passada sexta-feira, a Covid-19 provocou a morte do quinto e sexto membros da família: a esposa de Michele, Vincenza Fontanella de 78 anos, e outra filha do casal Concetta Mancuso, de 52 anos

O diretor médico do Umberto I, hospital onde cinco membros da família estiveram internados, garantiu à imprensa local que os profissionais de saúde fizeram tudo o que podiam para tentar salvar as vítimas.

Fizemos tudo o que podíamos. Foram tratados com todos os meios farmacológicos e não farmacológicos à disposição. Assistímo-los como fazemos com todos os vacinados e não vacinados”, garantiu Emanuele Cassarà ao La Sicilia.

O marido e a filha de Maria, uma das vítimas, contaram que a mulher tinha “pavor da vacina” ao ver notícias “de pessoas que estiveram muito doentes” e tiveram efeitos secundários após a inoculação. Apesar de estarem vacinados contra a Covid-19, os dois não conseguiram convencer Maria a fazer o mesmo.

No sábado, no funeral de Concetta Mancuso e da sua mãe Vincenza Fontanella, em Pietraperzia o desejo de consolar os familiares das vítimas superou o medo da Covid-19 e as pessoas da pequena localidade com pouco mais de 7.000 habitantes deslocaram-se à igreja para prestar uma última homenagem.

O padre garante que a comunidade de Pietraperzia está “chocada, zangada e entristecida” com a morte dos seis membros da família, vítimas de Covid-19.

O presidente da Câmara de Pietraperzia, Salvucci Messina, utilizou as redes sociais para salientar que ele e o município “se unem à dor da família pela perda dos seus ente queridos”.