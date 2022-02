Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A patinadora artística Zhu Yi, que nasceu na Califórnia, estava debaixo de fogo para provar o seu valor ao público chinês, logo na sua estreia olímpica pela equipa da China. Não conseguiu: falhou o salto, caiu e embateu contra o muro, acabando em último lugar na prova. Consequentemente, a China caiu do terceiro lugar para o quinto na classificação geral – apenas o suficiente para avançar para a próxima ronda da competição. Agora, enfrenta uma avalanche de críticas nas redes sociais.

No Weibo, a rede social chinesa semelhante ao Twitter, a hashtag #ZhuYiFellOver (“Zhu Yi caiu”, em português) somou mais de 200 milhões de visualizações antes de ser desativada — sem estar claro o porquê –, no domingo à noite. Depressa surgiu outra: #ZhuYiMessedUp (“Zhu Yi estragou tudo”, em português), que em poucas horas foi partilhada mais de 80 milhões de vezes.

Entre as críticas, muitos cibernautas questionam a razão de alguém nascido nos Estados Unidos ser escolhido para representar a China em detrimento de um atleta natural do país. “Isto é uma vergonha”, afirmava um comentário com 11.000 gostos.

“Estou chateada e um pouco envergonhada”, reagiu Zhu depois de patinar, em lágrimas, cita-a a CNN.

Por ter perdido o primeiro salto fiquei um pouco desorientada, senti muita pressão na aterragem do último salto e, infelizmente, caí”, explicou, segundo a Agence France-Presse.

Zhu decidiu competir pela China em 2018, desistindo da sua cidadania norte-americana e, inclusive, alterou o seu nome de Beverly Zhu para Zhu Yi. Esta mudança não bastou, já que uma das críticas dirigidas à patinadora de 19 anos é de não ser capaz de falar fluentemente chinês. “Por favor, aprende chinês primeiro antes de falar sobre patriotismo”, dizia outro utilizador do Weibo.

Houve até quem criticasse o seu alegado privilégio familiar, já que o pai, Zhu Songchun, é um especialista em inteligência artificial que regressou à China para liderar um instituto de investigação em 2020. “Parabéns à equipa chinesa de patinagem artística por ter dado uma contribuição tão grande para a área da computação”, escreveu um dos críticos no Weibo.

Zhu está entre pelo menos 12 atletas estrangeiros recrutados pela China nos últimos anos, com o objetivo de reforçar conquista de medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno — o número de medalhas ganhas é encarado pelo governo chinês como símbolo de força nacional. O ataque de que é alvo traz à tona a pressão que os atletas naturalizados enfrentam para competir em nome da bandeira chinesa.

As duras críticas que têm atingido Zhu contrasta fortemente com a enorme popularidade de Eileen Gu, prodígio do esqui, também nascida na Califórnia a competir pela China. Esta jovem de 18 anos encantou o público chinês com o seu mandarim e a familiaridade com a cultura chinesa, pois cresceu a passar as férias de verão em Pequim. Foi até rosto de várias campanhas de promoção e de cobertura noticiosa estatal de desportos de inverno.

Gu tem a sua estreia olímpica nesta segunda-feira. No Weibo, onde tem 1,9 milhão de seguidores, a hashtag #EileenGu’sfirstshow ( “Primeira prova de Eileen Gu”, em português) esteve nas trends da noite de domingo com mais de 300 milhões de visualizações.