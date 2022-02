Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2006, Nicky Hayden foi o primeiro a fazer frente a Valentino Rossi e interrompeu uma série de cinco títulos consecutivos do italiano para se tornar campeão do mundo de Moto GP. No ano seguinte, o desmancha-prazeres para os fãs de Rossi foi outro: Casey Stoner, um australiano de 22 anos que fez a Ducati voar e saltou para o topo da modalidade na segunda época ao mais alto nível.

Stoner voltou a ser campeão mundial em 2011, agora já na Honda, e um ano depois surpreendeu o mundo do motociclismo ao anunciar o fim da carreira com apenas 27 anos. “Depois de tantos anos no desporto que adoro, e pelo qual eu e a minha família fizemos tantos sacrifícios, depois de tantos anos a tentar chegar onde estou, este desporto mudou muito e mudou ao ponto de eu já não me divertir. Não tenho a paixão que já tive e, por isso mesmo, é melhor se me retirar agora”, disse o piloto na altura, justificando a decisão com esse desencanto pelo Moto GP e com a vontade de se dedicar à família.

Agora, uma década depois, Casey Stoner revelou que não foram apenas esses dois fatores a levá-lo ao prematuro fim de carreira. “Foi recentemente diagnosticado com ansiedade mas, naquela altura, nem sabia que isso existia. Pensava que era stress. E, claro, convencia-me de que todos estavam stressados de alguma forma. Mas agora a ansiedade chega a bloquear-me as costas, ao ponto de ter vértebras em mau estado. Durante a maior parte da minha carreira — e, seguramente, durante os últimos anos no Moto GP –, quando melhor me corria o fim de semana, mais queria morrer”, revelou o australiano, agora com 36 anos, ao podcast “Gypsy Tales”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Stoner, que há uns anos já tinha confidenciado o facto de sofrer de fadiga crónica, explicou ainda que nunca soube lidar com a pressão, as expectativas e a atenção da comunicação social e dos adeptos. “Não foi fácil para mim entender por que motivo me custava mais a mim do que aos outros pilotos. Há pessoas, como o Marc Márquez ou o Valentino Rossi, que não são afetadas por isso. Penso que teria sido mais fácil se tivesse estado ciente disso, poderia ter lidado melhor com a situação. Nunca estive confortável com a imprensa, rodeado de gente”, atirou o piloto, acrescentando que os problemas fora de pista depressa o afetaram também nas corridas.

“Estava doente como um cão, não queria correr. Sentia muita pressão da equipa, de toda a gente que me ajudava. Às vezes juntavam-se umas 100 pessoas… Quando és o piloto número 1 e toda a gente espera que ganhes, isso pode afetar-te. E aconteceu comigo. Mesmo agora, ainda não sabemos exatamente o que se passa com o meu corpo. Mas seguramente que tem a ver com aquela forma de desconectar que eu tinha. Não queria saber se estava mal, nervoso ou com dores. Dizia simplesmente para mim mesmo: ‘Aguenta e aceita'”, recordou Casey Stoner.