“Dragão de outras batalhas, antigo defesa e capitão do FC Porto, Rolando deixou-nos hoje. À família e amigos, deixamos as mais sentidas condolências. Até sempre, Rolando!”. A mensagem no Twitter do FC Porto anunciava a morte de Rolando, aos 77 anos.

Segundo o Porto, Rolando representou os portistas em 314 ocasiões entre as épocas de 1963/64 e 1975/76. Conquistou uma Taça de Portugal e, relembra o Porto, alinhou “na primeira vitória europeia dos portistas, frente ao Lyon (3-0) em 1964”.

Em 1968 a estreia foi na seleção nacional, na qual esteve presente por oito vezes. “EM cinco desses encontros foi o único representando do FC Porto na equipa das quinas”, recorda o clube do Porto.

Natural de Cedofeita, José Rolando Andrade Gonçalves formou-se no FC Porto, tendo depois durante várias épocas representado na equipa principal. Paços de Ferreira, Penafiel, Freamunde e Avanca foram outros dos clubes por onde passou. Já sem ser como jogador, regressou, mais tarde, ao FC Porto para treinar os escalões jovens.