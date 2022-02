Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), o organismo governamental norte-americano responsável pela segurança rodoviária, informou que a Tesla irá proceder a um recall a 817.143 unidades. Foi detectado um problema que leva a que, em determinadas condições, o sinal sonoro que recorda os ocupantes que devem utilizar o cinto de segurança não toque.

Esta intervenção da Tesla, à semelhança da maioria que o construtor de veículos eléctricos realiza, não implica uma deslocação à oficina, uma vez que será realizada over-the-air (OTA), ou seja, a correcção será enviada através da internet, como acontece com qualquer outra actualização de programas ou adopção de novos dispositivos ou aplicações da marca. O novo software será enviado simultaneamente, de forma gratuita, para todos os veículos envolvidos sob o código 2022.4.5, ainda no início de Fevereiro, afirma a imprensa norte-americana.

O problema no funcionamento do sistema foi detectado a 6 de Janeiro de 2022 pelos sul-coreanos da Katri, entidade que se dedica à investigação e a testes de veículos. A Tesla determinou a origem da avaria, identificando as unidades problemáticas e a forma de ultrapassar a situação, anunciando a 25 de Janeiro um recall OTA.

Entre as unidades que vão receber o novo software estão alguns Model 3 fabricados entre 2017 e 2022, Model Y (2020 e 2022), Model S e Model X (2021 e 2022), referindo-se a NHTSA apenas a veículos comercializados nos EUA.

A Tesla informa ainda que todos os Model 3 e Y fabricados a partir de 27 de Janeiro e Model S e X fabricados depois de 28 de Janeiro, passaram a estar equipados de série com o novo software.