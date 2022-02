David Bowie foi muitas coisas: foi Major Tom em “Space Odity”, a personagem que o levou a outro planeta, ao encontro de Ziggy Stardust. Foi também Aladdin Sane, que é também o nome do seu sexto álbum — aquele que contém uma das capas mais icónicas do artista, em que surge de cabelo vermelho e com um raio pintado na cara. E foi ainda The Thin White Duke, uma das suas últimas grandes personagens musicais. De camisa branca, calças pretas e colete, era um homem frio e desagradável, mas que nos trouxe alguns dos seus temas mais marcantes, como “Heroes”.

O artista britânico é fascinante por vários motivos, mas aquele que mais se poderá destacar tem que ver com a sua capacidade de se reinventar. David Bowie era sempre David Bowie, mas conseguia renascer noutros personagens. Multifacetado, disruptivo e corajoso, não cedia ao status quo.

Faz sentido que seja esta uma das maiores referências de Wayne Griffiths, o grande nome por detrás da CUPRA, a marca de carros desportivos eletrificados, que no seu ADN — e tal como Bowie — carrega os fatores da contemporaneidade, da autenticidade e da capacidade para desafiar a convenção.

Após a inauguração das garagens na Cidade do México, Hamburgo, Munique e Milão, Lisboa acaba de receber, na Rua da Áurea a primeira CUPRA Garage, marcando o 4,º aniversário da marca.

Uma garagem que é muito mais do que isso

Para Griffiths, CEO da SEAT e da CUPRA (que mantém a sua sede em Barcelona, cidade mãe da marca), a entrada na capital portuguesa era o caminho natural a seguir, não passasse o plano de expansão desta rede de City Garages por marcar presença nos grandes hotspots culturais, da Europa e do mundo.

É que as CUPRA Garages não são só garagens e é também por isso que, desafiando as normas dos espaços convencionais, nascem nos bairros mais históricos e centrais das cidades. As CUPRA Garages são polivalentes e multifacetadas, introduzindo a cultura, a música, a arte e a gastronomia no mundo do automobilismo elétrico, que pode ser sexy, divertido e com estilo. Cruzando as portas desta garagem lisboeta, percebemos de imediato: de um lado vemos um moderno CUPRA Born (o primeiro carro 100% elétrico da marca) e do outro um longo bar, onde bartenders preparam diferentes cocktails.

É isso mesmo: a CUPRA Garage é para quem quer conduzir carros modernos, irreverentes, divertidos que também são elétricos, mas é também para aqueles que querem simplesmente beber um copo ou assistir a um concerto. Desta forma, o espaço divide-se em duas áreas distintas: no piso térreo vão ter lugar as exposições, eventos gastronómicos e de lifestyle e na cave será possível realizar eventos privados e reuniões de negócios.

Respeitando a história da capital portuguesa, a City Garage mantém as características singulares e estruturais do edifício pombalino em que se encontra, conjugando-as com outros elementos da cultura portuguesa (como os azulejos da casa de banho). No entanto, nunca esquece a identidade que define a CUPRA.

Com outras duas inaugurações previstas para 2022 (Roterdão e Sidney), a CUPRA é já uma referência na mobilidade elétrica, tendo recebido 30 prémios, só em 2021 (o CUPRA Born foi um dos sete finalistas dos prémios Europeus de Carros).

Conversas com o futuro

A propósito da chegada a Lisboa, o ObservadorLab esteve à conversa com Wayne Griffiths.

Porquê Lisboa?

é uma das cidades mais interessantes e vibrantes da Europa e é aí que queremos estar. É uma cidade que me lembra Barcelona, apesar das suas diferenças. São ambos locais atraentes, repletos de cultura, sempre com coisas a acontecer. É um excelente sítio para viver e é um sítio que gosto sempre de visitar. Acho que faz um bom match com a marca, que, tenho a certeza, aqui se vai sentir em casa. Somos uma marca para a geração seguinte e, por isso, depois da abertura na Cidade do México, Hamburgo e Milão, fez todo o sentido escolher Lisboa.

E porquê a Rua da Áurea?

Sempre que chegamos a uma cidade, não queremos ir para a periferia, onde estão todos os outros comerciantes de carros. Não estamos aqui só para comercializar os produtos da marca. Queremos vender carros, mas esse nunca será o nosso único objetivo. Estamos aqui para permitir às pessoas que experienciem a CUPRA. E este é um bairro maravilhoso, com edifícios lindos, elétricos a passar, com uma ótima energia. Acho que foi uma ótima escolha, onde, na preparação do espaço, tentámos preservar tudo o que fosse possível do edifício original. Queremos trazer Barcelona, a casa mãe CUPRA, para aqui, mas queremos sempre manter a identidade portuguesa e lisboeta.

Há sempre uma ligação entre a CUPRA e a cidade em que se instala?

Exato. As CUPRA Garages serão sempre um espaço único e jamais estandardizado. Todos os espaços têm a mesma identidade, mas sempre de forma individualizada. Não somos um espaço de luxo, mas somos um espaço com estilo, com elementos que refletem sempre o sítio onde estamos e o sítio de onde viemos.

Que elementos fazem parte do universo CUPRA?

Os carros são só uma parte do universo CUPRA. No espaço estará espelhada a nossa relação com o mundo da música, do desporto, da gastronomia e da arte. Queremos ter momentos musicais ligados, por exemplo, ao festival Primavera Sound ou fazer uma tour nas cidades CUPRA à volta da Europa com street art. Temos muito conteúdo criado em Barcelona, com diferentes artistas, que tiveram muito impacto e que quero levar a outras cidades. E aqui será igual: levar a outras cidades aquilo que aqui criamos.

Como é que o conceito das Garagens Cupra reflete uma nova abordagem com o cliente?Este é um ponto importante. Além da componente da sustentabilidade ambiental ou do facto de nos instalarmos em locais onde é improvável encontrarmos uma marca de carros, um dos nossos elementos diferenciadores é a forma como tratamos e nos relacionamos com as pessoas. A esfera digital é uma das formas com que é possível relacionarmo-nos com pessoas e fizemos uma grande aposta nisso, com uma experiência online imersiva. Mas quando os clientes vêm à procura da experiência física, a única forma de nos relacionarmos é através da conexão real. Nesse aspeto, o protagonista é o CUPRA Master, que é a pessoa que trata de tudo, desde a fase de pré-venda — em que os potenciais clientes estão interessados em encontrar informação ou em falar sobre um carro —, ao no momento da compra, até à fase pós-venda, em que este CUPRA Master cuida do cliente em todos os aspetos — seja porque um amigo quer experimentar um carro CUPRA ou comprar um carro CUPRA (novo ou usado), seja porque o cliente quer bilhetes para ir ver o FC Barcelona ou ir ao Primavera Sound. Criamos relações, que não dependem só do produto, mas de todos os elementos do universo CUPRA.

Qual é a estratégia da marca?

Provar que a mobilidade sustentável não precisa de ser aborrecida, que é possível combinar a eletrificação com a condução de um carro divertido. Que os carros elétricos podem ser sexy, emocionais e que não precisam de ser apenas racionais. E o que é que quero dizer com emoção? Está relacionada com a experiência de condução — fazemos carros para pessoas que gostam de conduzir e não para quem só se senta no banco de trás — e com o design. Usamos um design que não agrada a toda a gente. Se estivermos a desenhar um carro que toda a gente gosta, então é porque estamos a fazer um mau trabalho. Precisamos de um carro que algumas pessoas amem, mesmo que isso signifique que outras odeiem. Se o resultado for um carro que provoca emoção e que se destaca é porque estamos no caminho certo.

As parcerias CUPRA vão além do ramo automóvel.

Procuramos parcerias quando trabalhamos com marcas, embaixadores e pessoas. Não queremos criar relações por uma questão exclusivamente financeira. Temos de fazer match com as pessoas e marcas com quem temos valores em comum. Não prescindimos dos nossos valores e também não queremos que os outros façam isso. O encaixe tem de ser natural. Tem de haver um clique. Não queremos simplesmente colar a nossa marca a outra marca e vice-versa. Cada marca deve manter sempre a sua identidade. Apoiamos a performance e o design, e por isso temos uma ligação grande com o desporto — ainda que não seja só o convencional, também nos ligamos a desportos novos, como o padel, que resultou na parceria com a marca Wilson, com quem criámos a Wilson Bela CUPRA. O FC Barcelona é um dos símbolos da nossa cidade-mãe, portanto é natural que sejamos aliados. E depois há ainda os desportos de mota, mas que fazem sempre uso de veículos elétricos. Também fazemos parcerias no mundo da música, como é o caso do Primavera Sound, a que nos juntamos para fazer um teaser sobre, por um lado, o lançamento de um dos nossos novos modelos e, por outro, do regresso do festival.

Como é que vê a marca em 10 anos?

Não queremos fazer parte do establishment. Portanto, a expectativa é que daqui a dez anos estejamos a vender muitos carros, mas continuando a destacarmo-nos para a geração de clientes contemporânea, sobressaindo sempre pelos aspetos que são verdadeiramente importantes. Espero que não sejamos exatamente como hoje — caso contrário, não seríamos uma marca contemporânea e sim histórica. Espero que nos tornemos mais relevantes, que tenhamos mais pessoas ligadas à nossa marca e que sejamos igualmente atraentes pela forma como fazemos as coisas. E, claro, quero que nos continuemos a divertir. Quero que a energia que temos hoje se mantenha presente daqui a dez anos. E que se sejamos capazes de nos reinventar.