A AHRESP afirmou esta terça-feira que a “fraca adesão” à linha de apoio pública ‘Retomar’ é uma consequência das condições de acesso “pouco vantajosas” para os empresários – que não querem ficar “marcados” no setor bancário como empresas mais arriscadas.

Em comunicado de imprensa, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) recorda que o Banco Português de Fomento anunciou que as empresas utilizaram apenas 4% do total de 1.000 milhões disponibilizados nesta linha, destinada à reestruturação dos créditos em moratória.

Para a AHRESP, essa “fraca adesão” ao programa não aconteceu, como afirmou o Banco Português de Fomento, porque as empresas não necessitaram do apoio. O problema, na opinião desta associação, está no facto de as empresas que aderiram ficarem “marcadas” na banca.

“Desde o lançamento do programa, a AHRESP tem vindo a alertar para o facto dos processos de reestruturação ao abrigo desta Linha não deverem influenciar o historial bancário das empresas beneficiárias, nem prejudicar a análise de eventuais pedidos futuros de financiamento junto da banca”, afirma a AHRESP.

“Apesar das graves dificuldades de tesouraria que ainda enfrentam, a grande maioria das empresas do nosso setor não recorreu a este mecanismo por receio de ficarem sinalizadas de forma negativa junto do Banco de Portugal”, acrescenta a associação.