O primeiro-ministro Boris Johnson está sob uma chuva de críticas, vindas de todos os quadrantes políticos, depois de ter afirmado publicamente que o líder da oposição, Keir Starmer, protegeu um conhecido pedófilo – o falecido Jimmy Savile – nos anos em que trabalhou na procuradoria. Esta segunda-feira, um grupo de manifestantes anti-vacinas fizeram uma “espera” a Starmer e, gritando o nome de Jimmy Savile e chamando “traidor” ao líder dos trabalhistas, obrigaram a que Starmer tivesse de ser retirado por um carro de polícia.

O incidente, que aconteceu esta segunda-feira perto do parlamento britânico, intensificou a pressão sobre Boris Johnson para que peça desculpa pelas declarações feitas na semana passada – declarações que levaram, mesmo, ao pedido de demissão por parte de uma das mais antigas assessoras do primeiro-ministro, Munira Mirza. Boris Johnson está a ser acusado de lançar “veneno político” contra Keir Starmer, associando-o a uma figura pública e personalidade televisiva que, já depois da sua morte, esteve no centro de um escândalo de abuso sexual envolvendo centenas de menores.

Além de Keir Starmer, também o seu “ministro-sombra” para os negócios estrangeiros, David Lammy, teve de ser retirado do local pela polícia. Lammy comentou, posteriormente, que “não é surpresa que os vândalos e adeptos de teorias da conspiração que intimidaram Keir Starmer e eu próprio tenham repetido os insultos que ouvimos na semana passada da boca de Boris Johnson”. “A intimidação, o assédio e as mentiras não têm lugar na nossa democracia – e nunca me irão impedir de fazer o meu trabalho”, acrescentou o responsável.

Johnson usou o Twitter para condenar o “comportamento absolutamente vergonhoso” dos manifestantes que intimidaram Starmer – mas o seu tweet não incluía qualquer pedido de desculpa pelas declarações que o próprio fez e que foram repetidas pelos manifestantes. Um deles levava consigo uma corda atada como se fosse ser usada para enforcar alguém – segundo o The Guardian, os homens disseram, por piada, que a corda era para enforcar o “traidor” Starmer.

The behaviour directed at the Leader of the Opposition tonight is absolutely disgraceful. All forms of harassment of our elected representatives are completely unacceptable.

I thank the police for responding swiftly.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 7, 2022