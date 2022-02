Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A primavera no inverno vai continuar, por enquanto. Para os próximos dois dias prevê-se céu limpo em praticamente todo o país, com este tempo seco a dar, por norma, noites frias e dias ensolarados, explica ao Observador o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Miguel Miranda.

A chuva está prevista chegar apenas no fim de semana “em quase todo o território nacional”. Ainda assim, será “fraca”, prolongando o período de seca que o país atravessa. “Para já, a previsão é de chuva fraca para a região do centro, norte e sul. No sul a probabilidade de precipitação é mais reduzida”, diz ainda.

Já no início do mês se dava conta de uma primavera em fevereiro, dado o anticiclone no noroeste do Atlântico a causar um bloqueio atmosférico.

Na Madeira, nos próximos dois dias, o céu estará “geralmente pouco nublado”, com vento fraco a moderado (isto é, 10 a 30 km/h) do quadrante leste, “soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas”. Regista-se ainda uma “pequena subida da temperatura máxima”.

Nos Açores, considerando o grupo ocidental, a previsão do IPMA aponta para períodos de céu muito nublado com boas abertas e vento sueste moderado (20/30 km/h), “tornando-se bonançoso (10/20 km/h) e rodando para leste)”. No grupo central também haverá períodos de céu muito nublado com abertas, à semelhança do que acontecerá no grupo oriental.

O mês de janeiro foi o quinto mais quente desde 2000 — registou-se a temperatura máxima mais alta dos últimos 91 anos. Janeiro foi também o segundo mais seco. De acordo com o IPMA, citado pela Lusa, a temperatura média do ar fixou-se nos 9,5 °C no mês passado, o quinto valor mais elevado desde 2000.

Antes, era notícia que o ano de 2021 foi o sexto mais quente de sempre, segundo as medições da NASA e de cinco outras agências científicas, com cientistas a culparem a poluição e a afirmarem que a tendência é de aceleramento.

O espanhol ABC explica ainda que o anticiclone — que funciona como “uma parede atmosférica” e parece estar a caminho do interior no continente europeu — continua a impedir a entrada de tempestades na Península Ibérica e também nas ilhas Baleares, fazendo deste janeiro o mais seco dos últimos anos em território espanhol. O anticiclone pode durar semanas.

De acordo com o mesmo meio, que cita o porta-voz da Agência Estatal de Meteorologia (AEMET), na quinta-feira, dia 10 de fevereiro, estão previstas cair apenas “algumas gotas” de chuva em algumas partes de Espanha. Não estão, no entanto, previstas chuvas abundantes a curto prazo.