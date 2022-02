Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O que pode um clube de futebol ter a ver com um programa de TV? Aparentemente, nada. Neste caso, tudo. E foi assim que, de acordo com o jornal Het Parool, foi dado o primeiro passo no escândalo que está a varrer o Ajax e que só agora parece ter começado apesar de ser conhecido aquele que seria o capítulo com a demissão de Marc Overmars de diretor do futebol: a raiz do caso que assolou a versão neerlandesa do The Voice, que foi suspensa depois de uma denúncia feita pelo canal de Youtube BOOS (raiva, em português) a propósito de “comportamentos sexuais transgressivos” e que levou depois a várias acusações e demissões entre o elenco da banda residente do programa televisivo, colocou também o nome do antigo internacional em xeque.

No seguimento das ondas de choque motivadas por aquilo que era descrito até esta segunda-feira como “as mensagens inapropriadas” de Overmars para várias funcionárias do clube, e que tinham sido detetadas no âmbito de uma investigação interna desenvolvida pelo próprio Ajax, os órgãos de comunicação neerlandeses começam agora a dar mais pormenores sobre os comportamentos do diretor de futebol. E que, segundo o mesmo Het Parool, envolviam o envio de imagens dos genitais do dirigente a inúmeras mulheres.

“Enquanto mulher no Ajax, é preciso ter uma dupla pele. Se não tiveres, isso funciona contra ti. Existe uma enorme relação de poder e se não aceitares mandam-te embora muito depressa. O machismo está na cultura do clube”, acusou uma das vítimas em declarações a outro jornal, o NRC, acrescentando, num depoimento que é partilhado por mais mulheres, que reconheciam o local onde essas mesmas fotografias eram tiradas por ter os mesmos azulejos das casas de banho das instalações do clube de Amesterdão.

“O tratamento de Marc Overmars com as mulheres é algo falado há anos aqui dentro. Tinha a alcunha do ‘primo tesão’ entre alguns dos empregados do clube. Três mulheres dizem que ele as obrigou. Algumas estavam confusas pelo seu comportamento, não tinham ideia de como responder aos elogios sobre a sua aparência ou às propostas para ir beber um copo”, referiu outra vítima. “Ele queria saber o que elas estavam a fazer, com quem estavam, o que vestiam. E depois ia pedindo também elogios, cada vez mais convincentes. Não demorou muito até começar a mandar fotografias dos genitais”, aponta outra das contactadas. Todas essas conversas eram mantidas ou através de conversas no telemóvel ou nas redes sociais.

Já depois das posições do Ajax e de Overmars, que se mostrou envergonhado e arrependido por todos os comportamentos que só agora começam a ser verdadeiramente conhecidos em termos públicos, foi a própria Federação de Futebol dos Países Baixos que pediu para que todos as vítimas não tivessem medo de falar sobre o tema. “Como maior associação desportiva do país, temos consciência de que, lamentavelmente, as relações de poder podem desempenhar um papel nos locais de trabalho no mundo do desporto. Queremos dizer a todas as vítimas de comportamentos transgressores: ‘Por favor, denunciem, por mais difícil que seja’. Podem fazer isso de forma anónima e com uma pessoa de contacto confidencial do seu clube, da Federação de Futebol dos Países Baixos ou do Centro por um Desporto Seguro”, salientou em comunicado.

O Het Parool acrescenta ainda que Marc Overmars pode enfrentar consequências penais pelos seus atos, algo que só poderá ser colocado em cima da mesa caso exista algum tipo de denúncia contra o antigo extremo que passou também por Arsenal e Barcelona ou das vítimas, ou do clube ou da Federação, o que não aconteceu até ao momento. O De Telegraaf vai mais longe e diz mesmo que existem mais dois nomes em risco de saída pela proximidade que tinham com o antigo diretor do futebol: Erik Ten Hag, treinador dos lanceiros que tem sido apontado a vários clubes de maior nomeada como o Manchester United, e Edwin van der Sar, atual CEO do Ajax que jogou com Overmars desde os anos 90 no clube e na seleção. No caso do guarda-redes, a maior publicação do país coloca em causa o alegado desconhecimento de toda a situação.

Também os principais patrocinadores do Ajax começam a ficar “incomodados” com todas as notícias que têm vindo a sair. “Temos um grande respeito pelas mulheres que tiveram a coragem de lidar com as denúncias. Não podemos antecipar que impacto poderá ter para a nossa companhia mas as informações que têm saído surpreendem-nos muito. Vamos seguir o caso de forma atenta e estamos a levar tudo isto de forma muito séria”, apontou ao De Telegraaf um comunicado da Ziggo, empresa ligada a internet, rádio e televisão que patrocina o clube desde o início de 2015. “A forma como o clube agiu de imediato e, para já, essa atuação é um motivo suficiente para manter o acordo”, disse a ABN AMRO, que patrocina também a equipa feminina do clube. A Adidas, responsável pelo material desportivo, não fez qualquer comentário.

“Estou envergonhado. Na semana passada, fui confrontado com relatos sobre o meu comportamento no clube e como isso teve repercussão nos outros. Infelizmente, não tive a noção que estava a pisar o risco mas agora percebo que o meu comportamento era inaceitável. De repente, senti uma pressão enorme. Peço desculpa. Certamente, para alguém na minha posição, este tipo de comportamento é inaceitável. Agora também consigo ver isso. Mas já é tarde demais. Não vejo outra opção a não ser deixar o Ajax. Tudo isto também teve um grande impacto na minha vida privada. É por isso que peço a todos que deixem a minha família em paz”, tinha assumido Overmars na noite de domingo, após a saída do cargo que ocupava desde 2012 depois de vários anos como jogador onde ganhou entre vários títulos nacionais a Champions.

“Esta é uma situação dramática para todos os envolvidos de alguma forma. É devastador para as mulheres que tiveram que lidar com o comportamento. Quando ouvimos a notícia, agimos imediatamente, deliberando cuidadosamente e ponderando qual era a melhor coisa a fazer, tudo em consulta com o CEO Edwin van der Sar e auxiliado por um especialista externo. O Marc [Overmars] é provavelmente o melhor diretor de futebol que o Ajax teve. Atualizámos e aumentámos o seu contrato por algum motivo. Mas, infelizmente, ele realmente passou dos limites, então continuar como diretor não era uma opção, até ele reconheceu isso. É extremamente doloroso para todos”, salientara Leen Meijaard, presidente do Conselho de Supervisão.

“Considero a situação terrível para todos e concordo com as palavras de Leen Meijaard. No cargo que ocupo, também me sinto responsável por ajudar os meus colegas. Um desporto seguro e bom ambiente de trabalho é muito importante. Iremos prestar ainda mais atenção a tudo no futuro. O Marc e eu jogámos juntos desde o início dos anos 90, primeiro no Ajax e depois na seleção nacional, e somos companheiros na gestão do Ajax há quase dez anos. Isso chegou agora ao fim de forma abrupta. Estamos a trabalhar em coisas fantásticas no clube e por isso esta notícia será também um golpe para todos aqueles que gostam do Ajax”, destacara Edwin van der Sar, outro dos expoentes máximos dessa geração de ouro do Ajax e hoje CEO.