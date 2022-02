Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram descobertos nos Países Baixos salas de tortura secretas à prova de som que a polícia acredita terem sido utilizadas por um gangue de narcotraficantes para lembrar os consumidores de cocaína de grupos rivais das consequências dos seus hábitos.

O procurador de justiça Koos Plooij disse que a violência do tráfico de drogas é um resultado “aparentemente inevitável” do uso generalizado de drogas ilegais nos Países Baixos, avança o jornal The Guardian.

Para Koos Plooij, existe uma ligação entre o consumo de cocaína e o “submundo” dos traficantes que, “com as próprias regras”, corrompem os utilizadores das drogas.

As declarações do procurador foram feitas num tribunal em Amesterdão, na segunda-feira, durante a última audiência de 11 suspeitos acusados de assassinar rivais em câmaras de tortura em Wouwse Plantage, em Brabant.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em 2020, os polícias holandeses descobriram sete câmaras de tortura em Wouwse Plantage, seis das quais foram utilizados como celas, revela a Sky News. Outra das câmaras estava equipada com uma cadeira de dentista pregada ao chão e tinha ainda alicates, serras, algemas, tesouras de poda, gravatas e fita adesiva.

Nas câmaras, as autoridades holandesas encontraram ainda uniformes da polícia roubados e coletes à prova de bala. A descoberta foi feita depois de as autoridades descodificarem mensagens encriptadas no EncroChat, um serviço amplamente utilizado por criminosos para comunicarem.

Com as mensagens, que falaram sobre as torturas, as autoridades conseguiram prender os suspeitos. Numa, o líder do gangue de narcotraficantes conhecido como Piet Costa, escreve que “espera” ter a oportunidade “de torturar” os rivais do tráfico de cocaína.

Os procuradores da justiça garantem que os familiares dos rivais do gangue também corriam o risco de ser torturados e “detidos nas condições mais bárbaras”.

O tribunal pediu sentença de 12 anos de prisão para Piet Costa, descrito como uma figura importante no mundo das drogas. Todos os suspeitos negam as acusações dos procuradores e negam infligir torturas nas câmaras secretas encontradas.