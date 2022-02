As emissões de títulos pelos setores da economia excederam, em 2021, as amortizações pelo sexto ano consecutivo, em cerca de 8.000 milhões de euros, divulgou esta terça-feira o Banco de Portugal (BdP).

Segundo o BdP, nas ações, as emissões superaram as amortizações em 7.000 milhões de euros e, nos títulos de dívida, em 1.000 milhões de euros.

Também no conjunto do ano passado, as emissões das sociedades não financeiras e das sociedades financeiras ultrapassaram as amortizações em 7.500 milhões de euros e em 2.800 milhões de euros, respetivamente.

Já as administrações públicas amortizaram mais 2.300 milhões de euros em títulos do que emitiram.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Considerando apenas o mês de dezembro, as emissões de títulos excederam as amortizações em 2.500 milhões de euros. Nas ações, as emissões superaram as amortizações em 3.100 milhões, enquanto nos títulos de dívida as amortizações foram superiores às emissões em 600 milhões de euros.

No último mês de 2021, as sociedades não financeiras emitiram mais 2.500 milhões de euros em títulos do que amortizaram. Pelo contrário, as amortizações das administrações públicas ultrapassaram as emissões em 100 milhões de euros.

De acordo com o BdP, em dezembro o valor do stock de títulos emitidos por entidades residentes aumentou 100 milhões de euros, para 489.500 milhões.

“Este acréscimo deveu-se ao aumento de 2.400 milhões de euros dos títulos das sociedades não financeiras, em resultado das emissões já descritas. Pelo contrário, o valor dos títulos de dívida pública diminuiu 2.300 milhões de euros, sobretudo, à custa da sua desvalorização”, explica.

Em termos da variação anual, o valor dos títulos das sociedades não financeiras aumentou 11.500 milhões de euros, “em parte devido à valorização das ações cotadas”.

Já os títulos emitidos pelas administrações públicas diminuíram 9.700 milhões de euros relativamente a 2020, sendo que, deste montante, 7.300 milhões correspondiam à desvalorização de títulos de dívida.

Os dados do banco central apontam ainda que os setores de atividade económica com maior peso no stock de títulos emitidos pelas sociedades não financeiras eram, em dezembro de 2021, as sedes sociais, a eletricidade, gás e água, as indústrias transformadoras, o comércio e a construção.

No seu conjunto, estas cinco atividades económicas eram responsáveis por 73,6% dos títulos emitidos por sociedades não financeiras.

Do total de 308.500 milhões de euros de títulos de dívida vivos no final de dezembro, estavam previstas, para os 12 meses seguintes, amortizações de 13,8% (42.500 milhões de euros).

Segundo o BdP, “destacavam-se as administrações públicas, com amortizações de 9.400 milhões de euros calendarizadas para outubro de 2022, e as sociedades não financeiras, com amortizações de 4.300 milhões de euros em janeiro de 2022″.

Uma vez que este último valor “corresponde, em larga medida, a papel comercial, um instrumento de financiamento de curto prazo muito utilizado pelas empresas portuguesas e que é habitualmente objeto de renovação, isto é, de amortização acompanhada de nova emissão, igualmente de curto prazo”, o banco central explica ser “previsível que se registe sistematicamente um valor elevado de amortizações calendarizadas para os 30 dias após o fim do mês”.

A próxima atualização das estatísticas de emissões de títulos será feita pelo BdP em 9 de março.