O Infarmed, em conjunto com a Direção-Geral da Saúde (DGS), permite desde esta segunda-feira a entrada no país, assim como a emissão de certificado digital, a cidadãos vacinados com as vacinas que tenham sido aprovadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) “para inclusão na lista de medicamentos de uso de emergência”.

Isto significa que os cidadãos que tenham recebido as vacinas chinesas da marca Sinopharm (Vero Cell) e Sinovac (Coronavac) completaram o esquema vacinal (desde que tenham tomado duas doses), bem como aqueles que receberam a vacina da marca indiana Bharat Biotech International (Covaxin).

Numa circular divulgada no site da DGS, o Infarmed informa ainda que a entrada no país e a emissão do certificado digital também passa ser possível para aqueles que tomaram a vacina com o mesmo composto que a da AstraZeneca, ainda que tenha sido produzida em outro país. Assim sendo, passam a ser válidas as vacinas da marca Verity Pharmaceuticals (Canadá), Fiocruz (Brasil) e R-Pharm (Rússia).

Até agora, o Infarmed apenas validava para a utilização do certificado digital as vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA, sigla em inglês): a da Moderna, a da Pfizer, a da Janssen, a da AstraZeneca (com a designação AZD1222) e da indiana Covovax.

“A completude de esquemas vacinais primários iniciados noutros países e/ou a administração de doses de reforço após conclusão de esquemas vacinais primários realizados noutros países, bem como a transcrição dos atos vacinais correspondentes deverão seguir as recomendações da DGS”, lê-se ainda na nota.