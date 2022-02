Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Vou ter de me preparar mentalmente, encarar esse jogo como outro qualquer. Quando fui a San Siro defrontar o AC Milan [para a Serie A] fui insultado. Desta vez isso não vai acontecer, mesmo estando no lado oposto. Haverá respeito porque as pessoas não têm memória curta. Era o adversário mais difícil que nos poderia calhar, pois o Inter é a melhor equipa em Itália, mas tentaremos causar uma surpresa”.

O regresso de José Mourinho ao Giuseppe Meazza para defrontar a equipa pela qual foi campeão nacional e europeu entre cinco título num período áureo entre 2008 e 2010 esteve para acontecer e nem foi porque a Roma tenha sentido grandes dificuldades com o Lecce mas só um golo de Ranocchia nos descontos a levar tudo para prolongamento permitiu aos nerazzurri passar o Empoli. Os quartos da Taça de Itália tinham mesmo reservado o reencontro entre um clube e um treinador que ainda não se tinham esquecido mais de uma década depois. E até quem anda mais esquecido fez questão de estar presente no dia especial.

“Voltarei para ver Mourinho. É um homem único e um treinador único, Só com ele remámos todos na mesma direção”, destacou Francesco Toldo, antigo guarda-redes internacional que hoje deixou o mundo do futebol está mais ligado ao ramo do imobiliário, em entrevista à Gazzetta dello Sport. “Pelo sentimento incrível que foi criado com Moratti [ex-presidente da Inter]. Pela empatia que desenvolveu com todo o ambiente. Só com ele todos os funcionários do clube remaram na mesma direção. A sua chegada foi um relâmpago. Todos então tentaram imitá-lo, em vão. Era suplente do Júlio César mas o José foi claro comigo desde o início e isso é que conta. Mancini era muito menos. Mou é um homem com H maiúsculo. Um dos treinadores mais preparados e completos e inteligente mesmo com seus defeitos. Nunca teria ido para o AC Milan ou para a Juventus, entendeu que a Roma não ‘sujava’ o seu passado aqui”, acrescentou.

E o reencontro com antigas equipas até tinha números positivos para o português, que em 41 jogos somava 19 vitórias, oito empates e 14 derrotas com o Chelsea a ser a principal dor de cabeça para o treinador. No entanto, e já esta temporada, o Inter tinha deixado poucas saudades no Olímpico de Roma, com um triunfo concludente por 3-0 para a Serie A. Sobravam ainda assim elogios por parte do homólogo, Simone Inzaghi. “Vamos defrontar uma equipa forte, com muitos jogadores de qualidade e com um grande treinador como é Mourinho. A Taça de Itália é um objetivo muito importante para nós e isso tem de estar no ADN do Inter”, comentara, pedindo ao Inter a “vingança” pela derrota do fim de semana com o AC Milan da mesma forma como os romanos queriam esquecer o nulo com o Génova num encontro polémico e que motivou uma manifestação dos adeptos contra as arbitragens após novo golo anulado pelo VAR.

A receção, essa, dificilmente poderia ter sido melhor: uma ovação de pé quando entrou no relvado e foi a zona técnica dos visitantes, um cartaz de “Bem-vindo a casa, José”, acenos de agradecimento do português numa festa dentro da festa. Depois, esses festejos ficaram apenas para os adeptos nerazzurri e com uma espécie de “traição” de Dzeko, antigo avançado e capitão dos romanos que se transferiu a custo zero para o Inter e que inaugurou o marcador logo aos dois minutos após assistência de Perisic. A Roma ainda reagiu, tentou esticar o jogo à área de Handanovic, criou também os seus lances de perigo mas Alexis Sánchez, num remate fantástico de fora da área sem hipóteses para Rui Patrício, fez o 2-0 aos 68′, pouco antes de Sérgio Oliveira, que foi titular de novo, dar o lugar ao regressado Lorenzo Pellegrini (70′).