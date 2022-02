Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pior início teria sido difícil, início mais curioso ainda mais difícil seria. Logo na primeira ronda da prova de duplas mistas de curling nos Jogos de Inverno que se estão a realizar na cidade chinesa de Pequim, Magnus Nedregotten e Kristin Skaslien, marido e mulher noruegueses, defrontaram Tomas Paul e Zuzana Paulova, marido e mulher checos. Mais equilíbrio seria complicado mas o triunfo acabou mesmo por sorrir à equipa da Rep. Checa por 7-6. No entanto, é da formação da Noruega que ainda hoje, dia da final se fala.

Apesar desse desaire inicial, os escandinavos conseguiram terminar a primeira fase com o segundo lugar entre seis vitórias (EUA, Austrália, China, Suécia, Grã-Bretanha e Suíça) e mais duas derrotas (Itália e Canadá), ganhando também nas meias-finais de novo à Grã-Bretanha e garantindo mais uma medalha em Jogos de Inverno, depois do bronze alcançado em 2018 apesar do desaire no encontro decisivo frente ao Comité Olímpico da Rússia com Anastasia Bryzgalova e, curiosamente, o marido, Alexander Krushelnitskiy, que violou as regras anti-doping depois da competição e “entregou” a medalha à Noruega.

Na final, os italianos Stefania Constantini e Amos Mosaner conseguiram a 11.ª vitória noutros tantos jogos e conseguiram a medalha de ouro com um triunfo por 8-5. Magnus Nedregotten e Kristin Skaslien ficaram com a prata como casados em 2022 depois do bronze como namorados em 2018. E em 2026, na edição organizada no norte de Itália entre Milão, Cortina d’Ampezzo ou Verona? O ouro para fechar o ciclo.

“É muito engraçado podermos estarmos juntos nesta aventura, por forma a podermos partilhar tudo. Às vezes também discutimos e porque normalmente dizemos a verdade um ao outro sobre a prova, o que faz com que os problemas venham ao de cima”, comentou Magnus ao canal olímpico. “É uma vantagem conhecermo-nos tão bem porque não temos de estar a abafar as coisas, podemos dizer exatamente o que se passa um ao outro e a partir daí estamos bem e andamos para a frente. Isso é uma vantagem mas às vezes também pode ser um desafio jogar com o nosso marido no gelo”, acrescentou Kristin, antes do comentário lateral entre risos do marido. “Bem, às vezes ela fica um bocado refilona e eu…”, atirou, ao mesmo tempo que dava festas no braço da mulher durante a entrevista explicando o “segredo”.

“Como deixamos tudo no gelo? Depois do jogo fazemos uma ‘lavagem a quente’ para os sentimentos saírem, separamo-nos durante 30 a 60 minutos, temos uma reunião de equipa e a seguir a esse encontro temos esse jogo fechado e começamos a olhar para o seguinte”, salienta Magnus. “Com a Rep. Checa essa minha “lavagem’ era que me sentia frustrado e por isso fomos aos balneários, acalmámos durante meia hora e depois seguimos em frente. Em casa é diferente, de repente temos uma discussão sobre curling e até achamos piada. Não somos daqueles que separam treino e vida normal, deixamos ir”, acrescentou.

Costumamos dormir em quartos separados. Pode apetecer-me fazer Legos ou jogar PlayStation. Além disso, ela deita-se muito tarde…”, admitiu Magnus Nedregotten.

Nascida em 1986 em Trondheim, Kristin Skaslien, que estudou engenharia na Universidade de Ciências Aplicadas de Oslo e fez depois uma pós-graduação em gestão de tecnologia na Trondheim Business School, começou no curling cedo e entrou na primeira grande prova internacional pela Noruega em 2009, um ano antes da chegada de Magnus Nedregotten, nascido em Trondheim em 1990 e licenciado na Escola das Ciências do Desporto, que faz também provas de esqui. A primeira competição nas duplas mistas foi feita em 2013, tendo somado uma prata em Campeonatos da Europa (2014) e uma prata (2021) e um bronze (2015) em Mundiais. Também aqui, falta apenas um ouro para compor o medalheiro de casa.