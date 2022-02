Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Vaticano divulgou esta terça-feira um comunicado onde o Papa-emérito Bento XVI pede perdão pelas “falhas gravosas” relacionadas com abusos sexuais por parte de membros do clero, mas recusa qualquer conduta imprópria ou “encobrimento” de casos.

“Tive grandes responsabilidades na Igreja Católica. O que faz com que seja também muito grande a dor que sinto devido aos abusos e erros que ocorreram em vários locais, durante o meu mandato”, afirmou Bento XVI, que hoje tem 94 anos, citado no comunicado do Vaticano. Porém, antes de ser nomeado Papa, “enquanto arcebispo, o Cardeal Ratzinger não esteve envolvido em qualquer encobrimento de atos de abuso”.

O comunicado é uma resposta formal a um relatório independente que foi divulgado nas últimas semanas e que responsabiliza o Papa-emérito pela forma como foram geridos casos de abuso sexual na arquidiocese de Munique, que foi liderada por Ratzinger entre 1977 e 1982. Em quatro casos, em particular, os autores desse relatório culpam Ratzinger por não ter expulso padres que foram criminalmente condenados por abusos sexuais. No total, o relatório identificou 497 vítimas de abusos sexuais naquela arquidiocese, antes, durante e depois da liderança do clérigo que anos mais tarde se tornaria Papa.

No comunicado divulgado esta terça-feira, que é descrita como uma “confissão”, o Papa-emérito diz que testemunhou “em primeira mão” os impactos das “falhas gravosas” que são os abusos sexuais. E, por isso, “compreendi que nós próprios somos arrastados para estas falhas gravosas sempre que as negligenciamos ou não as confrontamos com a determinação e responsabilidade necessárias, como tantas vezes acontece e continua a acontecer”.

“Tal como fiz em todas as reuniões que tive, apenas posso expressar a todas as vítimas de abusos sexuais a minha profunda vergonha, o meu lamento profundo, e o meu pedido genuíno de perdão”, diz a carta.