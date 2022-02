Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A 25 de janeiro de 1924, os desportos que deslizam sobre o gelo viram uma nova competição nascer. Debaixo de temperaturas negativas, como manda a tradição, os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno realizaram-se em Chamonix, localizada na base do Mont Blanc – a montanha mais alta dos Alpes.

Chegaram à cidade francesa 258 atletas de 16 países (247 homens e 11 mulheres) e 10.004 espetadores curiosos para assistir. Portugal não esteve lá, já que só começou a marcar presença nestes Jogos em 1952, em Oslo (Noruega), onde contou apenas com um atleta de esqui alpino e saiu sem nenhuma medalha.

Daqueles 258 atletas, alguns voltaram a casa como campeões memoráveis, tais como o norte-americano Charles Jewtraw que, na manhã de 26 de janeiro,tornou-se o primeiro atleta a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno, na prova dos 500 metros de patinagem de velocidade. Porém, o destaque individual foi para o finlandês Clas Thunberg, que arrecadou cinco medalhas, inclusive três de ouro, nas cinco provas de patinagem de velocidade em que participou. A Noruega e a Finlândia dominaram a competição, com 17 e 11 medalhas, respetivamente.

Inicialmente, o evento foi disputado sob a designação de Semana de Desportos de Inverno. Foi em 1926 que o Comité Olímpico Internacional reconheceu a semana de 1924 como a primeira edição da história dos Jogos Olímpicos de Inverno, segundo a página oficial dos Jogos Olímpicos.

Houve hóquei no gelo e patinagem de velocidade e, nesta modalidade, as saias das mulheres eram compridas, ao contrário de hoje em dia. Outras mudanças abalaram os Jogos desde então, fruto por exemplo das alterações climáticas: imagine-se a reação destes primeiros atletas ao descobrirem que, 98 anos depois, nos Jogos de Pequim não há um único floco de neve caído do céu.