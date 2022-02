Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Falei da forma como o Manchester United podia ganhar o jogo mas o que eles fizeram foi encontrar uma forma de o perder. Isso não é um bom sinal. Temos de ser críticos. A primeira parte foi fantástica mas estão a jogar com o Middlesbrough, uma equipa do Championship. Perder com alguém do Championship em casa na Taça de Inglaterra obviamente não é nada bom. Nos últimos dois jogos em casa marcaram apenas um golo em cada e, obviamente, um novamente esta noite”. Depois da desilusão na Taça da Liga, os red devils foram também afastados em Old Trafford da Taça de Inglaterra no desempate nas grandes penalidades e Roy Keane, antigo capitão de equipa, resumia à ITV o que falhara diante do Middlesbrough e focava sobretudo uma ideia que se estendia a mais jogos do United: a forma como a equipa falha as vitórias.

Contas feitas, e apesar da ligeira recuperação na Premier League que permitiu voltar aos lugares de acesso à Liga dos Campeões ainda que muito longe da discussão do título (menos 19 pontos do que o Manchester City), o conjunto agora liderado por Ralf Rangnick perdeu a única oportunidade mais viável de ganhar um título esta temporada – assumindo que a Liga dos Campeões será um objetivo mais “inacessível” – mas os problemas estavam longe de se resumirem aos resultados e os últimos dias trouxeram outro problema para o alemão gerir, depois de ter exposto Lingaard publicamente por ter tirado uma pausa devido a questões pessoais, algo que alguns jogadores não gostaram por ser algo que devia ter ficado no clube.

Rangnick passou ao lado da polémica, admitindo apenas duas críticas à equipa. “A primeira é que estamos a desperdiçar demasiadas oportunidades. Dos 22 remates que fizemos dentro da área, dez foram oportunidades claras e podíamos ter chegado ao intervalo facilmente a vencer por 3-0. O resultado devia ter sido 6-1 ou 6-2. E depois foi os dez segundos antes do golo concedidos, estávamos numa situação perfeita mas não recuperámos a bola e oito segundos depois estávamos em desvantagem numérica na nossa própria área. Essas são as duas principais críticas à nossa equipa”, admitiu após a última derrota caseira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Cristiano Ronaldo vient de rater son pénalty face à Middlesbrough. ????????❌pic.twitter.com/MT9zYNC8pO — As Quinas ???????? (@AsQuinasOff) February 4, 2022

Os números do United não são positivos em campo e também não melhoram fora dele: segundo a última edição do CIES Football Observatory Weekly Post, o clube é o que tem o pior saldo entre as compras e as vendas de jogadores na última década entre as principais ligas europeias, com um total que ronda os 1.545 milhões de euros em contratações e os 470 milhões em saídas. Ao invés, e apesar de estar a atravessar o pior momento como jogador desde que voltou a Old Trafford, Ronaldo destacava-se no mundo extra futebol de forma direta, com a chegada aos 400 milhões de seguidores no Instagram com tudo o que isso comporta em termos financeiros, e indireta, com um cromo da Panini da época de 2002/03 quando se estreou pelo Sporting a ser vendido num leilão da Goldin em Nova Jérsia por cerca de 70.000 euros.

Cristiano Ronaldo is the first person ever to reach 400 million Instagram followers. This is more followers than the population of every country in the world except India and China. He is gargantuan… ???? pic.twitter.com/1g4QOS35xX — SPORTbible (@sportbible) February 8, 2022

Era neste contexto que chegava o encontro em atraso com o Burnley, último classificado da Premier League que somara dois nulos nos últimos jogos e que não ganhava uma partida do Campeonato desde o final de outubro. E era neste contexto que Ronaldo começava o jogo no banco, tendo em conta a maior densidade competitiva dos próximos tempos. Mesmo entrando a meio do segundo tempo, o português voltou a não conseguir marcar e somou o quinto encontro seguido sem golos no ano civil de 2022, naquele que ficou como registo negativo da noite: foi a primeira vez nos últimos 13 anos que teve um jejum tão grande. No entanto, o maior problema passa pelo plano coletivo e a segunda parte deve merecer uma séria reflexão.

O encontro começou equilibrado, sem grandes oportunidades e com os visitados a tentarem impor o seu jogo mais físico mas bastou Bruno Fernandes começar a agarrar mais no jogo a meio-campo (e rende mais quando tem Pogba por perto, como se voltou a perceber) para o Manchester United ganhar protagonismo e marcar três golos até ao 20 minutos… sendo que apenas um foi legal: Varane marcou na sequência de um livre lateral marcado por Bruno Fernandes mas o lance foi anulado por falta de Maguire (12′); Pogba voltou aos golos na Premier League numa transição rápida que passou por Bruno Fernandes e Rashford até à assistência de Luka Shaw (18′); Rashord voltou a marcar mas o árbitro assinalou uma falta anterior (20′).

Apesar de todo o sofrimento, o Burnley saía da tempestade com a desvantagem mínima mas nem por isso foi capaz de reagir ao golo sofrido, chegando ao intervalo satisfeito com o 1-0 perante mais um falhanço quase impossível de Cavani na pequena área, a permitir de cabeça que Nick Pope conseguisse ainda evitar o segundo, e um corte in extremis da defesa em mais uma tentativa do uruguaio que levava selo de golo. Ao contrário do que aconteceu noutros campos, o United mostrava na prática que era mesmo melhor.

No entanto, e num ápice, tudo mudou e com o gigante Weghorst a fazer toda a diferença: fez uma grande assistência para o regresso de Jay Rodríguez aos golos depois de uma finta que deixou por terra Maguire e McTominay (48′), obrigou David de Gea à grande defesa da noite com um remate de fora da área (52′) e foi um autêntico quebra cabeças para o setor recuado de um Manchester United que desaparecer do jogo, não foi capaz de voltar a criar oportunidades e lançou Ronaldo para o lugar de Cavani aos 68′ com o uruguaio a não sair propriamente satisfeito de campo. O português ainda teve um desvio de cabeça por cima após canto na esquerda mas a equipa continuou a demonstrar pouco ou nada em termos ofensivos no segundo tempo, cedendo mais dois pontos no Campeonato depois do domínio total até ao intervalo.