Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Foi difícil ouvir a notícia e continua a ser difícil agora. Mas, no início, o mais difícil para mim foi perceber que teria de terminar a temporada. Falhei uma prova quando fiz a biópsia e foi muito complicado porque não falhava uma única competição há sete anos. E não vai ser fácil ficar em casa nos próximos meses porque estou habituado a viajar nesta altura do ano. Mas tenho um novo tipo de desafio pela frente. É um novo tipo de competição que tenho de enfrentar e vou fazer tudo o que posso para vencer.”

Há mais de três anos, a meio de janeiro de 2019, foi assim que Max Parrot anunciou que tinha sido diagnosticado com linfoma de Hodgkin e que iria começar um ciclo de seis meses de quimioterapia. Quase três anos depois, no início de fevereiro de 2022, Max Parrot conquistou a medalha de ouro na categoria slopestyle do snowboard nos Jogos Olímpicos de inverno de Pequim. O canadiano de 27 anos, que tinha sido prata em Pyeongchang em 2018, recebeu a melhor pontuação dos jurados mas não sem alguma polémica à mistura: Ed Leigh, um especialista que estava a comentar para a BBC, garante que o atleta falhou uma pega que lhe devia ter custado uma dedução substantiva. Algo que Parrot nem sequer mencionou depois da vitória.

“Há exatamente três anos, nesta data em particular, estava deitado numa casa de hospital a passar por 12 tratamentos de quimioterapia. Já não tinha músculos, já não tinha energia. Quis desistir, por vezes, porque era tão difícil chegar à manhã seguinte. Estar aqui, três anos depois, e ganhar o ouro… É uma loucura total. Foi a melhor prestação da minha vida. Estou orgulhoso de cada manobra. E estou realmente entusiasmado com o meu resultado”, disse o atleta, que ficou à frente do chinês Su Yiming e do também canadiano Mark McMorris.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A conquista de Max Parrot foi o alcançar de uma medalha de ouro que tinha ficado adiada desde a última edição dos Jogos Olímpicos de inverno, quando só ficou atrás do norte-americano Redmond Gerard. Parrot, que leva 14 medalhas nos conceituados Winter X Games entre a edição europeia e a norte-americana, voltou à competição no ano seguinte ao diagnóstico e em 2021, naquele que acabou por ser o primeiro passo rumo a Pequim, sagrou-se vice-campeão do mundo nos Mundiais de Aspen. Mas o snowboarder, cujo pai Alain foi campeão nacional de waterski no Canadá, não gostaria de que nada tivesse corrido de forma diferente.

“Se pudesse recuar dois anos, não escolheria não ter cancro e viver uma vida normal. De certa forma, agradeço o que aconteceu porque sou uma pessoa totalmente diferente e adoro mesmo a pessoa em que me estou a tornar e a pessoa que serei. No fim de contas, estou grato por tudo o que me aconteceu. Mas claro que não queria ganhar outra prata ou o bronze, queria o ouro. Já vinha a dizer isso ao longo dos últimos meses”, atirou o atleta natural do Quebec.