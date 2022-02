Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) terminou 2020, o primeiro ano da pandemia, com prejuízos de 287,7 milhões, menos 59% do que no ano anterior. A melhoria do resultado é explicada pelo aumento das transferências feitas pelo Estado, que aumentaram em 13% nesse ano (ou 1.192 milhões de euros).

Os valores estão no Relatório e Contas do Ministério da Saúde e do SNS 2020, citado esta terça-feira pelo jornal Público. O relatório, da responsabilidade da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), fala numa “melhoria substancial” das contas que se ficou a dever “sobretudo a um aumento em 13% das transferências e subsídios correntes obtidos, o que reflete, na realidade, um acréscimo de 1.192 milhões de euros”.

Esse aumento das transferências permitiu compensar o aumento dos gastos com pessoal, com a aquisição de equipamentos e medicamentos e fornecimentos externos. “No sentido de se aumentar a resposta do SNS, foi registado um incremento nos Gastos com Pessoal, que atingiu os 4743 milhões de euros”, pode ler-se no documento.

No final desse primeiro ano da pandemia, existiam 144.616 trabalhadores ligados às várias entidades do Ministério da Saúde e do SNS, “representando um acréscimo de cerca de 6,8% face ao ano anterior” e que se traduz numa “variação de 9.193 trabalhadores nas instituições sob tutela do Ministério da Saúde”. Nesse mesmo ano houve 2.162 saídas por aposentação, o que permitiu uma “poupança acumulada estimada de cerca de 48 milhões de euros”.

No total, o relatório indica que o dinheiro transferido para o orçamento do SNS totalizou 10.672 milhões de euros, sendo que durante 2020 houve, também, uma verba de 563 milhões de euros que os hospitais receberam para pagar dívidas em atraso.