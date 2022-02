Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tão fiável quanto um teste PCR, mas com resultados muito mais rápidos. Cientistas chineses da Universidade de Fudan, em Xangai, desenvolveram um novo tipo de teste à Covid-19 que, segundo o estudo publicado segunda-feira na revista científica Nature Biomedical Engineering, produz resultados em cerca de quatro minutos, sem necessidade de laboratório.

A tecnologia usa um bio-sensor eletromecânico para detetar o Sars-CoV-2 que substitui o método da reação em cadeia da polimerase, ou PCR, que é o tipo de testes mais usado para detetar casos de infeção com o novo coronavírus – o método PCR é mais fiável do que os testes antigénio, como os chamados “testes rápidos”, mas mais é demorado porque implica análise laboratorial.

De acordo com a Agence France Presse (AFP), o teste também usa uma recolha feita por zaragatoa mas vai analisar o material através da microeletrónica, usando um dispositivo portátil [para já, um protótipo] que é capaz de detetar o Sars-CoV-2 em menos de quatro minutos.

Para validar o método, cujo estudo já foi revisto por pares, os investigadores detetaram 33 casos positivos de infeção que também fizeram, em simultâneo, testes PCR. Os resultados alinharam-se “na perfeição” com os testes PCR, não registando quaisquer falsos positivos entre os voluntários que participaram no estudo e que estavam infetados com outros vírus ou que estavam saudáveis.

A convicção dos investigadores é que o protótipo que desenvolveram poderia ser usado em vários locais, como aeroportos e hospitais – “até mesmo na casa de cada um”, segundo a AFP.