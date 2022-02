O tenista português Gastão Elias foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda do torneio de Cherbourg, ao perder em dois ‘sets’ com o austríaco Dennis Novak, quarto cabeça de série, na estreia na prova francesa do circuito ‘challenger’.

Elias, de 31 anos, 203.º classificado no ranking mundial, nunca encontrou argumentos para contrariar a superioridade de um tenista mais bem posicionado na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 128.º lugar, perdendo o encontro por 6-2 e 6-1, após 56 minutos em ‘court’.

Duas quebras de serviço a Elias no primeiro ‘set’ – a última para fechar por 6-2 – colocaram Novak em posição privilegiada, mas o português impôs-se no serviço do adversário logo a abrir o segundo parcial.

O austríaco reagiu e efetuou três quebras de serviço consecutivas, resolvendo o encontro a seu favor ao segundo ‘match point’.

Novak, que nos oitavos de final vai defrontar o belga Zizou Bergs, deixa sem representantes lusos a prova francesa, em piso duro, cerca de duas semanas depois de ter eliminado João Sousa, número um português, nos ‘quartos’ do torneio de Quimper, também em França.