Um mero choque elétrico pode persuadir uma nuvem a produzir algumas gotas de chuva. Quanto maior a variação das cargas, mais forte é a atração entre as gotículas, mostra um estudo publicado no Proceedings of the Royal Society A.

Isto faz avançar o nosso conhecimento sobre como as cargas influenciam o crescimento das gotas e traz um novo aspeto à velha pergunta: o que faz a chuva?”, assumiu Giles Harrison, meteorologista na Universidade de Reading, ao The Guardian.

No ano passado, Harrison e a sua equipa, que foram financiados pelos Emirados Árabes Unidos para investigar o aumento pluvial, utilizaram drones equipados com ionizadores que voavam dentro das nuvens e experimentaram libertar cargas positivas e negativas no ar. Estes resultados são úteis para encontrar maneiras de acelerar a formação de chuva em lugares onde já predomina a seca.