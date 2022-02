A Adidas anunciou esta quarta-feira ter retirado o patrocínio ao futebolista internacional francês Kurt Zouma, do West Ham, após este ter maltratado um dos seus gatos, entretanto recolhidos, naquela que é a mais recente repercussão causada pelo caso.

“Encerrámos a nossa investigação e podemos confirmar que Zouma não é mais um atleta contratualizado com a Adidas”, explicou a empresa alemã, questionada pela agência noticiosa France-Presse.

O West Ham, por seu lado, multou o futebolista com a mais alta multa prevista no código de conduta, de perto de 300 mil euros, doados a associações defensoras dos direitos dos animais, mesmo depois de ter sido criticada por fazer alinhar o defesa-central na terça-feira contra o Watford (vitória por 1-0).

O jogador já pediu desculpa, num caso que além do próprio prejudicou também o emblema de Londres, que perdeu pelo menos um patrocínio à conta das agressões ao animal, que também levaram a uma petição em francês e inglês, publicada “online” e já com quase 200 mil assinaturas, pedindo ação legal contra Zouma.

O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël le Graët, pronunciou-se também sobre as agressões filmadas, que registaram pontapés e bofetadas, notando que Zouma “é conhecido pelo seu respeito”, mas teve aqui um gesto “gratuito, estúpido e maldoso“.

????????|BREAKING: Video obtained by The Sun shows West Ham United star Kurt Zouma repeatedly kicking his cat across the floor like a football ????????[GRAPHIC] pic.twitter.com/Bq2oH6Eaiz

— Politics UK  (@PoliticsForUK) February 7, 2022