A operação de busca de um jovem ucraniano desaparecido na terça-feira no mar, na Praia do Canidelo, em Vila Nova de Gaia, conta desde esta manhã com uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, informou esta quarta-feira a Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com a fonte, na operação, coordenada pelo oficial adjunto do Capitão do Porto do Douro, estão também empenhadas uma embarcação da Estação Salva-vidas da Foz do Douro e uma embarcação dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, por via marítima, e elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro e dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, por terra.

Durante esta quarta-feira está previsto juntarem-se às operações de busca elementos dos Bombeiros Voluntários de Valadares (Gaia).

De acordo com a fonte, foi disponibilizado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima para prestar apoio aos familiares e amigos da vítima.

Segundo a Autoridade Marítima, foi possível apurar que a vítima encontrava-se a banhos na praia do Canidelo quando deixou de ser avistada, tendo acabado por desaparecer.

Além da vítima que se encontra desaparecida, foram resgatadas da água na tarde de terça-feira mais duas pessoas que se encontravam em dificuldades.

Em comunicado, a Autoridade Marítima refere que “o alerta foi recebido cerca das 16h50, de terça-feira, através dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, a informar que se encontravam duas pessoas em dificuldades na água, tendo sido de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro e da Estação Salva-vidas da Foz do Douro”.

À chegada ao local, “constatou-se que uma das pessoas, um jovem de nacionalidade ucraniana, tinha sido resgatado para terra por surfistas que se encontravam nas proximidades, tendo sido de seguida transportado pelos Bombeiros Voluntários de Coimbrões para uma unidade hospitalar”, esclarece.

No local, os elementos da Estação Salva-vidas procederam também ao resgate de um dos surfistas que ficou em dificuldades na água, transportando-o posteriormente para a marina do Douro, não tendo sido necessário prestar assistência médica.