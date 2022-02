Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma das promessas do ski na Bielorrússia e aspirava participar nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Mas a participação em 2020 nos protestos contra a reeleição do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, mudou radicalmente a vida da atleta de 17 anos, Darya Dolidovich. A adolescente, que ainda nem sequer terminou o ensino secundário, foi barrada de participar na competição internacional e teve mesmo de fugir para a Polónia.

“Eu não conseguia imaginar, nem nos meus piores pesadelos, que eu acabaria por deixar o meu país há três, quatro meses”, contou à Reuters o pai e treinador da jovem, Sergei Dolidovich, que também competiu sete vezes nos Jogos Olímpicos de Inverno. Confessou também que, com o atual regime, não consegue ver como é que a filha vai “continuar a competir na Bielorrússia: “Não vejo qualquer hipótese de ela continuar a fazer o que ama”.

O pai da jovem receia que, se a filha continuasse na Bielorrússia, pudesse ser acusada do incitamento ao ódio e à violência e pudesse acabar presa. Isto porque Sergei e Darya Dolidovich participaram em manifestações contra a reeleição do Presidente bielorrusso, o que motivou represálias à família por parte do regime de Lukashenko.

Nos últimos Jogos Olímpicos de verão, a atleta bielorrussa de 24 anos, Krystsina Tsimanouskaya, foi obrigada a abandonar a competição pelo regime de Lukashenko. No entanto, após ter se recusado fazê-lo e ter avisado as autoridades japonesas, a jovem conseguiu ficar no Japão e pedir asilo na Polónia, onde reside no momento.

Para evitar um episódio idêntico — que acabou por denegrir a imagem do regime bielorrusso internacionalmente —, as autoridades de Minsk redobraram os esforços nestes Jogos Olímpicos, escrutinando todos os atletas que eventualmente possam opor-se ao governo de Lukashenko, impedindo-os de participar na competição internacional.

Prova disso foi que, a 31 de janeiro — a escassos dias de começaram os Jogos Olímpicos —, Sergei Dolidovich recebeu uma carta, que informava que a filha estava impedida de participar na competição, não tendo sido avançado qualquer pormenor que tenha motivado a decisão.

Darya Dolidovich diz estar “chateada” com a situação, querendo continuar a praticar ski. Mas aquilo que a mais incomoda é o seu percurso escolar: “Eu tinha planeado acabar a escola na Bielorrússia, mas os meus país disseram-me que tínhamos de nos mudar”. Embora considere que “tenha sido mais simples ficar mais uns meses” no país natal para terminar a escola, a adolescente de 17 anos “compreende a situação” e sente que a decisão de ir para a Polónia é o “melhor” para a família.

Devido ao aperto controlo do regime bielorrusso, também a atleta de ski de 22 anos, Sviatlana Andryiuk, foi impedida de participar nos Jogos Olímpicos de inverno.