Kyle Walker e Riyad Mahrez a tentarem entrar numa discoteca, Jack Grealish a ser barrado na entrada da discoteca – e barrado porque aquele andar ziguezagueante contava uma história que estava à vista de todos. Um vídeo que rapidamente se tornou viral tirado na noite de folga de domingo mostrava aquilo que o trio do Manchester City não gostaria que ninguém visse. Problemas à vista? “Estou muito preocupado, fiquei chateado por eles não me convidarem. Não gostei nada, espero que para a próxima vez me convidem e façam um jantar como deve ser. O vídeo não mostra exatamente o que se passou. Jantaram juntos, sóbrios, divertiram-se com os companheiros e com o staff. Os jogadores conhecem o risco quando saem à noite por causa das redes sociais. Todos eles, o Riyad, o Kyle e o Jack, estiveram perfeitos. Mas vão ser multados porque não me convidaram”, comentou a esse propósito Pep Guardiola. Caso encerrado.

Com uma dose de humor à mistura, o espanhol esvaziou aquilo que poderia ser assunto para vários dias sem ter de revelar algo óbvio – que não gostou. Com esse poder de comunicação, colocou o foco no que mais lhe interessava e que passava pela receção ao Brentford, no regresso do City à Premier League duas semanas e meia depois do empate fora frente ao Southampton que deu uma outra esperança ao Liverpool, antes deste jogo a nove pontos mas com um encontro a menos e sabendo que ainda jogarão no Etihad. “Foi um mês incrível de janeiro a nível de jogo, descanso, jogo, descanso. Tivemos depois de uma paragem de uma semana e os jogadores voltaram muito bem a nível de princípios no jogo da Taça com o Fulham. Agora começa a fase importante da época. Sabemos que nada está ganho, sabemos quantos pontos precisamos porque sabemos também que Chelsea e especialmente Liverpool vão perder poucos pontos”, disse.

E nessa luta em particular com os reds, o dado que mais surpreendia na presente temporada não passava tanto pelo número de golos marcados (55, menos três do que o Liverpool) mas sim pelos poucos golos que a equipa tinha consentido (14, menos cinco do que o Liverpool. “Sabemos defender com bola. Acreditamos que não é necessário ter muita gente na área para defender bem. Se o adversário tiver a bola longe da baliza ou se tivermos a bola, essas são as melhores formas de defender. É certo que em posse existem riscos e podemos sofrer em transições mas se olharmos para as melhores equipas de Inglaterra, têm todas muita bola. Estou muito satisfeito com o nosso registo até ao momento porque estamos a conseguir ser ofensivos mas ao mesmo tempo sólidos e com poucos golos sofridos”, sublinhou Guardiola.

Assim continuou, desta vez com apenas cinco remates consentidos dos quais dois enquadrados e nenhum com grande perigo. E até na aposta de manter a confiança nos “apanhados” Guardiola ganhou, com Mahrez a marcar de penálti e Grealish a entrar no segundo tempo. Depois, houve Cancelo. Mais uma vez, muito Cancelo. E mesmo não estando diretamente ligado ao resultado, o lateral voltou a ser o melhor jogando pela esquerda com mais ações de médio ou até de ala do que propriamente de defesa. E é essa forma de jogar do Manchester City que continua a “abafar” os adversários e a dar vitórias.

Com John Stones a jogar como uma espécie de falso lateral direito que jogava mais por dentro com bola permitindo que Cancelo subisse pela esquerda e fosse desenhada uma linha a três (uma solução que não é nova mas que pode ter sido um teste para o encontro da Champions em Alvalade em que Kyle Walker está de fora por castigo), o Manchester City, ainda sem Gabriel Jesus e com o trio Mahrez-Foden-Sterling na frente, não demorou a agarrar no controlo do jogo com bola sem permitir qualquer saída ofensiva dos visitantes mas teve de esperar meia hora até ao primeiro remate com algum perigo e por João Cancelo, num ressalto na área após cruzamento na direita que ninguém aliviou até à tentativa por cima (30′).

O golo parecia uma questão de tempo mas, no seu jogo sem balizas, o Brentford lá ia aguentando o seu pontinho no Etihad com mais dois sustos pelo meio de Sterling, a rematar por cima na área depois de um bom cruzamento de Phil Foden (33′), e Laporte, num livre lateral com assistência de cabeça de Rúben Dias até ao remate de pé direito que saiu a rasar o poste (35′). Só mesmo de grande penalidade surgiria o golo inaugural da partida, com Sterling a ser derrubado por Mads Roerslev na área e Mahrez a converter sem hipóteses o castigo máximo (40′), carimbando a vantagem com que se chegou ao intervalo apesar de uma última ameaça do Brentford num lance que nasceu numa escorregadela de Stones (43′).

A forma como os bees não revelavam argumentos para colocar em risco a solidez defensiva dos visitados propiciava também a que os comandados de Pep Guardiola fossem avançando cada vez mais no terreno para fecharem o encontro, com João Cancelo a atirar por cima da trave (50′) antes de fazer uma fantástica jogada da esquerda para o meio na área onde passou por três adversários mas viu David Raya evitar o 2-0 (55′). Pouco depois, também Bernardo Silva tentou de longe mas o guarda-redes espanhol defendeu com segurança (57′). Raya até estava a ser o melhor mas acabou por estar no pior, entregando mal uma bola para Sterling, travando o primeiro remate mas sofrendo o 2-0 na recarga por De Bruyne (69′). O encontro estava resolvido mas nem por isso Cancelo deixou de continuar a tentar o golo que merecia para coroar mais uma grande exibição onde correu, fintou, passou, assistiu e foi o que mais atirou à baliza.