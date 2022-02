Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sete dias de isolamento por causa da Covid-19 e o regresso de António Costa a São Bento também não trouxe novidades sobre o novo Governo. Ministros, secretários de Estado, gabinetes do atual Executivo, todos estão em suspenso, sem saberem o que se segue. António Costa não diz mais do que já disse sobre o assunto e guarda para si o modelo que está a congeminar. “Não farei convites antes da proximidade do dia 23 de fevereiro”, a data que o Presidente da República definiu para a posse.

O receio de Costa é que se começar a fazer os convites com muita antecedência, a “especulação” adense. Diz que se tem “divertido na última semana” com o que tem lido na comunicação social e a aconselhar jornalistas a não seguirem qualquer outra fonte que não ele mesmo ou o seu gabinete.

Enquanto isso, à sua volta respira-se alguma ansiedade nos gabinetes do Governo onde nem os atuais ministros sabem ainda se vão continuar — exceto os que já se mostraram indisponíveis para isso, caso da ministra da Justiça e da Administração Interna Francisca Van Dunem.

“Não tenho ainda concluída a arquitetura global do Governo. Será mais enxuto do que o que está em funções e não tenho ainda estrutura definitiva, aproveitarei estas conversas para afinar a decisão sobre essa matéria”. As reuniões que inicia esta quarta-feira em São Bento com representantes de partidos e da sociedade civil servirão, assim, também para isso.

Mas se ainda não se sabe com quem António Costa conta, pelo menos já se sabe onde quer que o Governo venha a instalar-se. Nasceu neste Governo a ideia de concentrar ministérios em parte do edifício da Caixa Geral de Depósitos, no Campo Pequeno. Isso mesmo foi avançado pelo comentador Luís Marques Mendes em maio passado e confirmado pelo Governo nessa altura. Esta quarta-feira, quando questionado sobre esta velha ideia, Costa fez saber que continua na sua cabeça.

“Tem vindo a ser estudada. A concentração permitira muitas sinergias, uma melhor articulação do trabalho em equipa e poupar muitos recursos ao funcionamento da ação do Governo. Mas também tem as suas dificuldades e tem vindo a ser trabalhada entre a secretaria geral do Conselho de Ministros, a CGD e as secretarias gerais dos vários ministérios envolvidos”.

Uma coisa é certa: ” Não é seguramente para a semana que estará disponível. Seria sempre um processo gradual”. Mas Costa também diz que “parte do edifício poderia ser disponibilizado [pela CGD] mais cedo e outra mais tarde”.

Quanto às reuniões que inicia esta tarde, o primeiro-ministro que está a formar novo Governo diz que pretendem abrir diálogo com as “instituições” que lhe pareceram “prioritárias nesta fase” sobre o programa do Governo .

“É possível que haja lacunas e pode haver necessidade de integrar algumas sugestões de outras forças e estabelecer a melhor forma de executar cada uma das medidas”, afirmou Costa, sublinhando, no entanto, que a base “essencial” é o programa eleitoral do PS e que é daí que resultará o programa do Governo.

Finanças têm “tudo preparado” para entregar Orçamento

O mesmo raciocínio em relação ao Orçamento do Estado para 2022. Costa mostrou-se disponível para ouvir também partidos sobre esse assunto, embora lembre que o processo “não se esgota na primeira proposta”. A conversa com os partidos “vai ser aberta e se houver alguma sugestão interessante positiva e viável para o país podemos tentar conciliar, mas os orçamentos têm varias fases de debate e não se esgota nesta primeira ronda de conversas com os partidos”, afirmou.

O socialista aponta, assim, sobretudo para o debate na especialidade Assembleia da República para essa negociação orçamental e diz que o Ministério das Finanças tem “tudo preparado”. Na campanha disse que a proposta que ia avançar era a que foi chumbada no Parlamento, precipitando eleições, e agora diz que falta apenas “atualizar o cenário macroeconómico” e “consolidar o conjunto de compromissos assumidos para as alterações na especialidade à proposta inicial”, ou seja, incluir as propostas que surgiram da negociação in extremis com a esquerda.

A ideia de Costa é que o capítulo orçamental siga logo a discussão no Parlamento da semana do Governo que aponta para a semana seguinte à da posse do seu novo Executivo. “Assim que tenha programa viabilizado, o Governo estará em condições de aprovar a proposta de Orçamento do Estado”, garantiu.

Fora destas conversas ficará o Chega, já se sabe, embora Costa reconheça que em momentos institucionais, pretenda ouvir todas as forças representada na Assembleia da República. Aliás, diz que quando fez audições sobre a pandemia, por exemplo, ouviu “sempre” o partido de André Ventura, mas que agora estas reuniões “têm outra finalidade, são de preparação de legislatura, de olhar para o programa do Governo e aí não há convergência nenhuma com o Chega. Não tenciono fazer diferente do que disse que faria na campanha”, rematou.

Uma coisa é diferente nestas conversas, face a 2019. Desta vez, com a maioria absoluta no bolso, Costa não anda porta a porta, pelas sedes dos partidos com quem quer negociar, à procura de parceiro. As reuniões serão em São Bento, residência oficial do primeiro-ministro.

Com o Presidente, que na última semana veio deixar avisos sobre a execução do PRR, Costa diz que tem falado. E entende que o que Marcelo disse “não é recado nem aviso, mas chamada de atenção do conjunto do país para a urgência de não perdermos tempo na execução do PRR”. “O esforço é coletivo e está a correr bem a andar a bom ritmo e temos de acelerar porque o prazo de execução é muito curto”, afirma.

Quinzenais? O problema de Costa é o modelo

Garante que no Parlamento fará o que o Parlamento mandar e que está disponível para o que vier a ser decidido em matéria de debates com a presenta do primeiro-ministro. “O Governo toca a música que lhe mandarem tocar”, disse quando questionado sobre se estava disponível para o regresso dos debates quinzenais. Mas sobre este modelo preveniu que o seu problema não é com a periodicidade.

“O modelo não estava desenhado nem para ser um instrumento de fiscalização do Governo, nem para ser um instrumento útil ao debate político. Estava concebido como um duelo e o duelo na vida política não é saudável porque degrada as relações pessoais, as relações políticas e, verdadeiramente, eram momentos que eram mais sketch de produção para televisão do que propriamente a fiscalização efetiva da atividade do Governo”, argumentou.

Dito isto, António Costa atirou a bola para o Parlamento onde também ainda não definiu que o líder do PS e a sua bancada pretendem apontar como candidato a presidente da Assembleia da República.

Governo prepara reunião com peritos sobre pandemia

Noutra nota, António Costa disse estar preocupado com a situação na Vodafone, que continua a tentar resolver as falhas provocadas por um ciberataque. “As instituições do Estado competentes pela matéria, quer as de investigação criminal, quer as responsáveis pela cibersegurança [continuam a acompanhar o caso]. Isto demonstra bem a necessidade de todas as instituições terem os seus planos de segurança e a capacidade necessária de reagirem e responderem.”

A sua prioridade imediata, para além da reuniões que arrancam esta quarta-feira com o Conselho de Finanças Públicas e o de Saúde, vai para a pandemia. Disse que hoje mesmo falará com o Presidente da República para definir se farão uma reunião de peritos no Infarmed antes de decidirem sobre a retirada de medidas. Entretanto aguarda para o início da próxima semana o relatório dos especialistas sobre que alterações devem ser introduzidas nesta fase da pandemia.

Deixou, por fim, um conselho: que se mantenham os cuidados com a doença que há dois anos afeta o mundo. Costa esteve infetado e com “sintomas não graves”, mas “o nível de cansaço que a doença deu foi extremamente elevado e não me sinto hoje totalmente recuperado para ir correr 8 quilómetros”. Oito quilómetros, quatros anos e nove meses de legislatura.